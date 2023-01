Fortaleza encaminha contratação de atacante argentino Martín Lucero, do Colo-Colo

O Fortaleza encaminhou a contratação do atacante argentino Juan Martín Lucero, do Colo-Colo, do Chile. A situação deve ser oficializada nos próximos dias. A informação foi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo, da Argentina.

Em 2022, o centroavante marcou 24 gols em 39 partidas pelo time chileno. Na Libertadores, foi rival do Leão na fase de grupos e balançou as redes na vitória na Arena Castelão por 2 a 1, na estreia leonina na competição da Conmebol.

O acordo deve ocorrer de forma definitiva. O contrato do jogador tinha uma cláusula de rescisão estimada em 900 mil dólares (cerca de R$ 4,7 milhões). Na carreira, acumulou passagens por equipes como o Defensa y Justicia (ARG), o Independiente (ARG), o Johor FC (MAL) e o Tijuana (MEX).

Com a definição da contratação, será o 4º reforço oficializado pelo Fortaleza. Até o momento, o clube anunciou o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o ala Yago Pikachu e o meia argentino Christian Bernardi. O lateral-direito Dudu também treina com o elenco, mas não foi oficializado ainda. O time também renovou o empréstimo do volante Caio Alexandre.

Problema jurídico

Segundo a imprensa argentina, a diretoria do Colo-Colo alega que a cláusula prevista no vínculo de Lucero tem ativação prevista apenas para 2024, o que impediria a negociação atual. O clube tem interesse em permanecer com o jogador e não deve repassar a documentação ao Fortaleza.

Deste modo, há um imbróglio. Na avaliação do atleta, a rescisão pode ser ativada com o pagamento da multa.

