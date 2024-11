Com retornos, Fluminense tem força máxima contra o Fortaleza; veja provável escalação

O Fluminense terá força máxima para enfrentar o Fortaleza nesta sexta-feira (22), às 21h30, no Maracanã/RJ, pela 34ª rodada da Série A de 2024. Com o retorno de seis titulares que cumpriram suspensão na derrota para o Internacional, o técnico Mano Menezes tem opções para definir o time.

Os jogadores são: o goleiro Fábio, os volantes Felipe Melo e Thiago Santos, os meias Ganso e Arias, além do atacante Kauã Elias. A expectativa é que parte desse grupo esteja na escalação principal.

Legenda: O meia colombiano Arias volta a ficar à disposição do Fluminense após cumprir suspensão Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense

Segundo o ge, a comissão técnica não tem todos os titulares à disposição há pelo menos um mês. Além do acúmulo de cartões, a situação médica também impactou na equipe, como no caso do zagueiro e capitão Thiago Silva. O Fluminense aposta no confronto para se distanciar mais do Z-4.

Na tabela de classificação, a equipe carioca aparece na 16ª colocação, com 37 pontos, as mesmas pontuações de Criciúma e Bragantino, clubes que estão, agora, dentro da zona de rebaixamento.

Assim, a provável escalação do Fluminense é: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias.