Com corredor de fogo, torcida do Fortaleza promete 'festa raiz' para confronto pela Libertadores

O Fortaleza terá um jogo decisivo pela Libertadores, frente ao Atlético Bucaramanga, da Colômbia. As equipes se enfrentam na noite desta terça-feira (13), às 21h30, na Arena Castelão. Para o confronto, a Equipe Mosaico, grupo de torcedores do Tricolor do Pici responsáveis por produzir as festas na arquibancada, planeja fazer um "corredor de fogo" na chegada do ônibus do clube ao estádio, além de uma "festa raiz" na entrada do time em campo, com bobinas e papel picado.



É importante ressaltar que a Conmebol não permite esse tipo de manifestação durante a partida, sendo reforçado pelo grupo de torcedores que a "festa" terá que ser feita antes da partida ter início.



O embate é decisivo para a classificação de ambos os times. Em caso de vitória, o Leão confirmaria sua classificação para a próxima fase, eliminando o rival colombiano. Se a partida terminar empatada, ambos os times continuariam em suas respectivas colocações e a decisão ficaria para a última rodada. Já em caso de derrota, o Fortaleza se complicaria, sendo ultrapassado pelos "Leopardos" e dependeria de uma combinação de resultados para conseguir avançar de fase.