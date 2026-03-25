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Carpini explica escalação com reservas no Fortaleza e elogia João Ricardo: ‘conto com ele’

A equipe estreou com vitória na Copa do Nordeste de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:49)
Jogada
Legenda: Thiago Carpini é o treinador do Fortaleza na temporada de 2026
Foto: Ismael Soares / SVM

O Fortaleza estreou com vitória na Copa do Nordeste de 2026 com uma escalação totalmente reserva. No estádio Presidente Vargas (PV), diante do Ferroviário, venceu por 1 a 0 com gol contra de Pedrinho. Em coletiva, o técnico Thiago Carpini explicou a decisão e ressaltou o foco na Série B.

"A escolha por essa equipe foi justamente pensando na sequência, nesse jogo da próxima terça-feira (Cuiabá, na Série B). A gente entende a importância da Copa do Nordeste, falei disso no meu pré-jogo, mas nada e qualquer competição pode atrapalhar o objetivo principal que é a Série B, o retorno à elite. A gente sabe que o começo não foi como imaginávamos. Eu poderia muito bem me proteger, trazer o time titular, mas nós temos muito bem aqui um planejamento da diretoria, staff e atletas, e isso é seguido com resultados de sucesso e insucesso, como foi a estreia na Série B. Ainda é cedo para fazer qualquer avaliação, vou experimentar uma outra situação no lado do campo, vou ver o que a gente pode usar para o jogo contra o Cuiabá. Agora foi importante para observar o Paulinho, então a gente observa uma outra situação no jogo de sábado (contra o Maranhão)".
Thiago Carpini
Técnico do Fortaleza

Em campo, o comandante escalou nomes como o zagueiro Kauã Rocha, o lateral-esquerdo Guilherme, ambos da base, além de promover a estreia do lateral-direito Paulinho, que foi contratado junto ao Vasco. E uma novidade ficou no banco de reservas: o goleiro João Ricardo. Com contrato até o fim de 2027 e uma negociação frustrada para o Corinthians, o arqueiro foi elogiado por Carpini.

"A presença do João é referência, um pilar. O João tem contrato, é funcionário do Fortaleza. Esse imbróglio de ter ido e ter voltado (do Corinthians), acho que está definido. Em um primeiro momento, fica com a gente, eu conto com ele, tem contrato, é um atleta importante, e a gente está bem servido com três grandes goleiros. Brenno foi decisivo no título cearense, o Vinicius, temos que enaltecer muito porque ele se prepara, é absurdo, e as coisas acontecem. Foi importante (contra o Ferroviário), e difícil jogar sem ritmo, ele estava muito  tempo sem fazer 90 minutos, então a gente ganha muito defensivamente com três grandes goleiros. O João Ricardo é um grande reforço”
Thiago Carpini
Técnico do Fortaleza

Diante do Ferroviário, Vinícius Silvestre foi titular e pegou um pênalti aos 46 do 2º tempo, sendo decisivo para garantir a vitória. O próximo duelo é sábado (28), às 17h, contra o Imperatriz-MA, no PV. Já na terça-feira (31), às 19h, na Arena Castelão, encara o Cuiabá, pela Série B.

Confira a coletiva de Thiago Carpini, técnico do Fortaleza

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