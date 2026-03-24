Ferroviário x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ferroviário e Fortaleza se enfrentam na abertura da Copa do Nordeste nesta terça-feira (24), em mais um Clássico das Cores na temporada 2026. Em partida, com mando coral, será no estádio Presidente Vargas, às 21h30. Esse será o quarto Clássico das Cores de 2026.

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ONDE ASSISTIR

A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

FERROVIÁRIO CHEGA REFORÇADO

O Ferroviário teve cerca de um mês de preparação para o jogo após vencer a disputa do 3º lugar diante do Floresta. A equipe recebeu reforços: Rodrigo Canindé (meia), Jefferson Geo (lateral-direito) e Thomás Luciano (lateral-direito).

E como preparação, o time coral fez jogo treino com o Maracanã na semana anterior e empatou em 1x1 no estádio Elzir Cabral.

O técnico Nuno Pereira já montou a equipe com reforços e o lateral-direito Geo foi titular.

A equipe não terá o atacante Kiuan, que passou por cirurgia de apendicite. Carlinhos deve ser titular.

FORTALEZA PRECISA VIRAR A CHAVE

A equipe tricolor conheceu a primeira derrota do ano no último dia 21, quando foi atropelada pelo Botafogo-SP por 4 a 0 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Pressionado, Thiago Carpini quer vencer para voltar a confiança do torcedor tricolor. Na Copa do Nordeste, o objetivo do Tricolor de Aço é chegar até as quartas de final. Caso consiga, será a terceira missão cumprida pelo elenco.

Thiago Carpini tem dois atletas no departamento médico, que são o zagueiro Cardona, ainda tratando um trauma no joelho esquerdo; e o volante Pierre, que sentiu um desconforto muscular no adutor direito e ficou fora do último duelo do Leão do Pici.

O Tricolor de Aço retornou de Ribeirão Preto no último domingo (22) após a derrota catastrófica pelo placar de 4 a 0 para o Botafogo-SP. O elenco se reapresentou na segunda-feira (23), num espaço curto para o treinador recuperar atletas e pensar numa nova estratégia para o duelo.

Há uma expectativa que Carpini teste o lateral-direito Paulinho, o único reforço de 2026 que ainda não estreou com a camisa tricolor. O atleta deve ser o substituto de Maílton contra o Cuiabá, pela Série B, e o técnico pode testar e dar mais ritmo ao jogador.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário: Victor Brasil, Geo, Bruno Miranda, Léo Paraíso, Iago, Lucas Black, Fernando Portel, Brayan, Carlinhos, Yair Mena e Jefinho.Técnico: Nuno Pereira

Fortaleza: Brenno; Maílton, Brítez, Gazal, Fuentes; Lucas Sasha, Rodrigo, Pochettino, Crispim; Vitinho, Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA | FERROVIÁRIO X FORTALEZA

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 24/03/26 (terça-feira)

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB)

Assistente 1: Luis Filipe Goncalves Correa (PB)

Assistente 2: Rafael Guedes de Lima (PB)

Quarto Árbitro: Renato Pinheiro (CE)