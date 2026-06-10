Neymar tem primeiro contato com bola antes do treino da Seleção Brasileira

Neymar teve seu primeiro contato com bola antes de treino da Seleção Brasileira nesta nesta quarta-feira, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Durante aquecimento dos atletas, ainda na academia, Neymar participou de uma altinha com os companheiros de Seleção.



O camisa 10 ainda continua em tratamento de uma lesão na panturrilha direita e ainda não trabalha em campo, A previsão para a estreia dele na Copa do Mundo é na 2ª rodada da 1ª Fase, no dia 19, contra o Haiti.

Antes disso, o Brasil estreia contra o Marrocos, no dia 13, no sábado, às 19 horas, no estádio