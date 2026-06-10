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Neymar tem primeiro contato com bola antes do treino da Seleção Brasileira

Camisa 10 tem contato durante aquecimento, mas não vai ao gramado para treino

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:29)
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Neymar teve seu primeiro contato com bola antes de treino da Seleção Brasileira nesta nesta quarta-feira, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Durante aquecimento dos atletas, ainda na academia, Neymar participou de uma altinha com os companheiros de Seleção.

O camisa 10 ainda continua em tratamento de uma lesão na panturrilha direita e ainda não trabalha em campo, A previsão para a estreia dele na Copa do Mundo é na 2ª rodada da 1ª Fase, no dia 19, contra o Haiti.

Antes disso, o Brasil estreia contra o Marrocos, no dia 13, no sábado, às 19 horas, no estádio 

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