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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (10)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 10 de junho de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 11:56)
Jogada
Legenda: O atacante Cristiano Ronaldo é a maior estrela da seleção de Portugal
Foto: divulgação / FIFA

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (10) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (10)

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO) – PLAYOFFS DE ACESSO

  • 16h | Málaga x Las Palmas | ESPN 4 e Disney+

AMISTOSOS INTERNACIONAIS

  • 16h45 | Portugal x Nigéria | Sportv
  • 17h | Inglaterra x Costa Rica | ESPN e Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

  • 20h | Ceará x Avaí | Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
  • 20h | Goiás x Novorizontino | Disney+
  • 21h | Sport x Athletic Club-MG | Disney+
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