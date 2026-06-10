Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (10)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (10) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (10)

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO) – PLAYOFFS DE ACESSO

16h | Málaga x Las Palmas | ESPN 4 e Disney+

AMISTOSOS INTERNACIONAIS

16h45 | Portugal x Nigéria | Sportv

17h | Inglaterra x Costa Rica | ESPN e Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)