PM morre após ser internado por passar mal durante curso do Cotar no Ceará

Um policial militar morreu nesta quarta-feira (10) após ser internado em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, com suspeita de rabdomiólise. O Cabo da PMCE Anderson Weverton de Lima Nunes, além de um soldado, teria passado mal em uma marcha do Curso de Operações Táticas Rurais (Cotar) na terça-feira (9).

Em nota oficial, a Polícia Militar do Ceará confirmou o falecimento do cabo, pontuando os anos de dedicação ao serviço, assim como o "compromisso com a missão".

"Sua partida precoce causa imensa tristeza entre familiares, irmãos de farda e choqueanos do Ceará, que tiveram o privilégio de conviver com sua presença e seu exemplo", reforçou o comunicado.

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A Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE) lamentou, por meio de nota oficial, a morte do cabo e confirmou que o militar, lotado na Companhia de Distúrbios Civis do Comando de Polícia de Choque da PMCE, participava do X Curso de Operações Táticas Rurais (COTAR) quando passou mal na última terça-feira (9), em São Gonçalo do Amarante (CE).

Cabo Nunes, assim como o soldado que também apresentou o mal-estar, foi atendido pelas equipes de socorro presentes no local. Logo em seguida, foi encaminhado ao Hospital Municipal de Caucaia, na RMF, mas não resistiu. Enquanto isso, o soldado, que não teve a identidade revelada até o momento, recebeu alta médica.

Segundo a Aesp, a determinação para investigação preliminar com o objetivo de apurar o fato em todas as circunstâncias já foi instaurada.

O que é rabdomiólise?

A rabdomiólise é uma lesão muscular rara, caracterizada pela destruição das fibras musculares.

Com a ruptura do músculo, substâncias localizadas dentro das células musculares são liberadas no sangue e podem sobrecarregar os rins, causando complicações graves, como insuficiência renal.