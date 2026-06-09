Receita Federal apreende carga com R$ 300 mil em frascos de Mounjaro em Fortaleza

Uma fiscalização da Receita Federal apreendeu 90 frascos de Tirzepatida, comercializada popularmente como Mounjaro, em Fortaleza nessa última segunda-feira (8).

O valor da carga está estimado em R4 300 mil. Toda a carga foi retirada e será enviada para análise e posterior destruição.

Conforme o órgão fiscalizador, a carga do medicamento veio de São Paulo para Fortaleza.

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Dados da Receita Federal apontam que, somente em 2026, até o momento, já foram apreendidas 1.189 unidades de medicamentos para diabetes em estado irregular no Ceará.

Segundo os levantamentos do órgão, as cargas, juntas, foram avaliadas em cerca de R$ 1,7 milhão.