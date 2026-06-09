'Pedágio ilegal': MPCE deflagra operação contra grupo que extorquia comerciantes em Itapiúna

Uma operação do Ministério Público do Ceará (MPCE) cumpriu nesta terça-feira (9) cinco mandados de prisão e seis de busca e apreensão contra um grupo criminoso investigado por extorquir comerciantes locais do município de Itapiúna, no interior do Ceará. A investigação desvendou que os criminosos obrigavam pagamentos entre R$ 50 a R$ 1 mil, a depender do porte e da atividade de cada comércio.

Os comerciantes vítimas possuíam estabelecimentos no distrito de Palmatória, na zona rural de Itapiúna, no Maciço de Baturité.

A força-tarefa, intitulada Cerco ao Pedágio, foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do MPCE, com apoio das polícias Civil e Militar do Ceará.

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Operação contra cobranças ilegais

As medidas contra o grupo criminoso visam aprofundar as investigações, reunir mais provas e identificar outros integrantes da operação ilegal, que assustou comerciantes do município.

"A operação reforça o compromisso do Ministério Público do Ceará e das demais instituições participantes no enfrentamento ao crime organizado, especialmente às práticas de extorsão por parte de facções que podem afetar a segurança e a atividade econômica das comunidades locais", informou o MP do Ceará.

Ainda segundo o órgão ministerial, a investigação fez parte de uma operação nacional coordenada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNOC), do MP brasileiro.