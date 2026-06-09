Dupla é condenada por matar morador que se recusou a sair de casa sob ameaça

A Justiça do Ceará condenou dois homens pelo assassinato de um morador que teria se recusado a se retirar da própria residência a mando de uma facção criminosa. O julgamento ocorreu no dia 11 de maio.

Conforme informações do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o crime aconteceu em fevereiro de 2024 no Condomínio Alameda das Palmeiras III, no bairro Ancuri, em Fortaleza.

Nesse dia, Caio Hilário Rodrigues, de 24 anos, caminhava com o filho em um carrinho de bebê quando foi surpreendido pelos criminosos. Ele foi alvejado 22 vezes e morreu no local. A criança não foi ferida.

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Os responsáveis pela ocorrência foram identificados como Francisco Leudiberto Barros da Silva e Lucas Gomes Mendes. Ambos foram condenados pelos crime de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Leudiberto foi sentenciado a 36 anos, seis meses e 10 dias de reclusão. Já Lucas foi sentenciado a 32 anos, cinco meses e sete dias de reclusão.