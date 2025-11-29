Dois homens são presos suspeitos de extorsão e expulsão de moradores no Ceará

Dois homens suspeitos por extorsão e expulsão de moradores, em Caucaia, foram capturados nessa quinta-feira (27) e sexta-feira (28). Durante as buscas, drogas, munições e celulares foram apreendidos. As capturas foram realizadas em Caucaia e Fortaleza, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as vítimas dos suspeitos recebiam mensagens e ligações com exigências de pagamentos em dinheiro. As investigações são conduzidas pela 1ª Delegacia Seccional de Caucaia.

A primeira prisão aconteceu no bairro Padre Júlio Maria, no Município de Caucaia. No local, um homem de 42 anos foi localizado e recebeu voz de prisão.

Contra ele foi cumprido um mandado de busca e apreensão relacionado a crimes de expulsão de moradores. O homem, que não teve a identidade divulgada, tem antecedentes por homicídio, lesão corporal em violência doméstica, injúria e ameaça.

Segundo a SSPDS, o suspeito ofereceu dinheiro a equipe tática para não ser preso. Com ele, foram apreendidos munições, maconha, cartões magnéticos, um celular, uma motocicleta e uma caderneta com anotações.

A segunda captura, realizada nessa sexta-feira (28), usou informações da Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS) para prender um homem de 21 anos, em um residencial no bairro José Walter. Além do crime de extorsão, ele é investigado por integrar organização criminosa. Um aparelho celular foi apreendido durante o cumprimento da ordem judicial.

Denuncie

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os policiais, através do número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou pelo WhatsApp (85) 3101-0181.

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues.