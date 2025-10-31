Diário do Nordeste
Close-up de Dona Francy, uma mulher sorridente de óculos, fazendo crochê com um tecido rosa vibrante. Ela está sentada em frente a uma parede branca e um sofá azul-escuro.

Ceará

Bairros de Fortaleza ganham pessoas e imóveis como patrimônio; veja nomes e locais

Além de eleger pessoas, projeto listou uma séria de iniciativas, como crochê e graffitti, como referências afetivas

Clarice Nascimento 28 de Outubro de 2025
Imagem de rua do bairro Bom Jardim, que entre os com menores rendimentos mensais de Fortaleza

Negócios

Quais os 20 bairros mais pobres de Fortaleza? Genibaú lidera ranking com renda média de R$ 1,2 mil

Chefes famílias de bairros 'mais pobres' ganham 11,6 vezes menos do que os de bairros mais ricos

Mariana Lemos 06 de Agosto de 2025
Adolescente durante confusão. Imagem totalmente borrada para não identificar

Metro

Adolescentes quebram equipamentos de sala de aula em centro socioeducativo de Fortaleza

O motim ocorreu nesta segunda-feira (8). Não houve feridos

Bruna Damasceno 11 de Novembro de 2021
Operação Domus

Segurança

Trio é preso em operação das forças de segurança em residencial de Fortaleza

As três pessoas foram capturadas suspeitas de envolvimento no furto de energia elétrica no bairro Ancuri

Redação 15 de Julho de 2021
Carro da polícia

Segurança

Corpo é encontrado carbonizado e com mãos e pés amarrados, em Fortaleza

O corpo foi encontrado no bairro Ancuri

Redação 27 de Abril de 2021

Segurança

Grupo suspeito de matar duas pessoas na Grande Messejana é capturado pela PM

Altamir Helder Dias Fernandes, de 18 anos, Weberton Luan Pereira da Silva, de 20 anos, foram presos e dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos

Redação 27 de Novembro de 2020

Metro

Vídeo registra forte vazamento em tubulação da Cagece no bairro Ancuri

A companhia informou que equipes técnicas já trabalham para a resolução do problema.

Redação 22 de Julho de 2020

Segurança

Suspeitos fazem arrastão em mercado e ameaçam moradores do Bairro Ancuri, em Fortaleza; vídeo

Não foi registrado Boletim de Ocorrência sobre o caso

Redação 17 de Março de 2020

Metro

Manifestação de moradores pede melhoria na conservação das ruas do bairro Ancuri, em Fortaleza

A população do bairro fechou a Avenida Dionísio Leonel Alencar, uma das entradas para o Ancuri, na noite desta sexta-feira

Redação 06 de Março de 2020

Segurança

Adolescente é morto dentro de centro educacional no Ancuri

Dois jovens foram apreendidos. A Polícia Civil investiga o motivo do assassinato.

Redação 19 de Outubro de 2019