Corpo é encontrado carbonizado e com mãos e pés amarrados, em Fortaleza

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada após um corpo ser encontrado carbonizado, no bairro Ancuri, em Fortaleza, nesta terça-feira (27). A vítima estava com mãos e pés amarrados.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que o corpo era de um homem, não identificado. A PMCE, segundo o órgão, isolou a área e ficou ao aguardo da Polícia Civil. A Perícia Forense do Estado (Pefoce) também foi acionada e colheu indícios que auxiliarão nas investigações.

O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Como denunciar

A população pode fazer denúncias que ajudem a Polícia pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, e pelo (85) 3257-4807, do DHPP — também WhatsApp —, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.