Estudante de 15 anos é baleada na cabeça ao voltar da escola em Ubajara

Uma estudante de 15 anos foi baleada enquanto voltava para casa em Ubajara, no Interior do Ceará, nesta quinta-feira (25). Ao ser abordada pelos suspeitos, a adolescente, que havia acabado de sair da escola, correu em direção a um mercadinho e acabou atingida na cabeça. O autor dos disparos ainda não foi identificado.

O Diário do Nordeste apurou que a jovem dizia ser membro de uma organização criminosa de origem carioca. A motivação do crime seria conflito entre uma facção do Ceará e outra do Rio de Janeiro. A menor de idade era suspeita de um ato infracional análogo ao crime de homicídio ocorrido no último mês de janeiro.

Até a publicação desta matéria, a adolescente estava em estado de saúde grave na Santa Casa de Sobral. Conforme a unidade, ela continua "sendo acompanhada pela equipe e realizando exames".

Populares relataram aos policiais que a jovem foi perseguida pelo suspeito a pé até o estabelecimento comercial, onde a estudante foi atingida por um projétil, que não teve o calibre identificado.

Policiais militares do CPRaio atenderam a ocorrência por volta de 11h40, no bairro Rodoviária. Os agentes encontraram a vítima agonizando no chão do estabelecimento comercial e a levaram para o Hospital Municipal de Ubajara, na viatura. Ao chegar na unidade, a adolescente foi escoltada em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital São Camilo em Tianguá, tendo sida levada em seguida para a unidade em Sobral.

A Delegacia Municipal de Ubajara está a cargo das investigações. Equipes policiais realizam diligências para localizar o suspeito.

Envolvimento em homicídio em janeiro

A adolescente era suspeita de envolvimento na morte de uma mulher de 43 anos, em frente ao Mercado Público de Ubajara, em 3 de janeiro de 2024.

No mesmo dia, seis pessoas foram capturadas suspeitas do assassinato da vítima. João Victor Lima do Nascimento, de 22 anos, e Marinara Portela Bastos, de 24 anos, foram presos em flagrante. Outros quatro adolescentes com idades entre 15 e 17 anos foram apreendidos na ação.

A vítima desta quinta-feira (25) teria passado cerca de 45 dias em um Centro Socioeducativo.