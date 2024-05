Suspeitos de matar policial militar a caminho do quartel são presos em Fortaleza e em Fortim

Dois homens foram presos por suspeita de participação no assassinato do policial militar Carlos Antônio de Sousa, 45, morto a tiros a caminho do quartel, em Fortaleza. A Polícia Civil cumpriu mandados de prisão temporária na quinta (2) e nessa sexta-feira (3), um mês após o crime.

O Diário do Nordeste apurou que José Damásio de Sousa Felipe Junior e Edinardo Silva de Farias foram detidos, respectivamente, no bairro bom Jardim, em Fortaleza, e no munípio de Fortim, distante 134,5 km da Capital.

Legenda: Isolamento policial no local da morte do PM Foto: SVM/Leábem Monteiro

O agente de segurança foi morto a tiros, no bairro Parque Santa Rosa, enquanto seguia, de motocicleta, para o quartel. A vítima teria reagido à ação dos criminosos e foi atingido na veia femoral. O caso é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte).

A reportagem solicitou outros detalhes sobre a prisão à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). No entanto, a Pasta disse que passará informações somente em coletiva de imprensa na segunda-feira (6).

Trajetória do PM

Carlos Antônio ingressou na Polícia Militar no dia 10 de setembro de 2007. Ele estava lotado na 4ª Companhia de Policiamento com Cães (CPCães), pertencente ao Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) da Polícia Militar.