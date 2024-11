Preso mata outro detento em presídio no Ceará; policiais penais atiraram para tentar evitar crime

Um preso matou outro detento, com uma arma artesanal, em um presídio em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Policiais penais atiraram no suspeito, com bala de borracha, para tentar evitar o crime, mas ele continuou a golpear a vítima. O suspeito já tinha histórico de tentativas de homicídio na mesma unidade penitenciária.

O crime aconteceu na Unidade Prisional Vasco Damasceno Weyne (UP-Itaitinga 5), na última quinta-feira (14), e foi confirmado à reportagem pela Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP), nesta terça (19).

Após cometer o crime e ser baleado pelos policiais penais, o detento Giovanni Oliveira de Andrade Júnior foi preso em flagrante. A prisão preventiva do suspeito já foi decretada pela Justiça Estadual, em audiência de custódia realizada na última sexta (15).

Giovanni Júnior matou o interno Antônio Kaique da Silva Martins, dentro de uma cela. Testemunhas afirmaram à Polícia Civil do Ceará (PCCE) que os dois homens tinham discutido, mas também relataram que o suspeito estava "transtornado".

A SAP emitiu nota em que informa que "dois internos da Unidade Prisional Itaitinga 5 entraram em luta corporal quando um deles atingiu o outro com um objeto perfuro-cortante na altura do pescoço. A SAP comunica que os policiais penais de plantão interviram de forma imediata para socorrer o interno ferido e imobilizar o interno agressor".

"As equipes de saúde da Unidade prestaram o socorro de emergência, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel, mas, infelizmente, o óbito foi constatado. O interno agressor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil pelo crime em flagrante junto dos outros internos da cela como testemunha do ocorrido", completou a Pasta.

Tentativas de homicídio no presídio

Giovanni Oliveira de Andrade Júnior já respondia por dois processos por tentativas de homicídio, na Justiça do Ceará, ocorridas na mesma UP-Itaitinga 5 (antigo Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno Weyne - Cepis).

O último caso havia sido registrado no dia 28 de fevereiro deste ano, quando o suspeito tentou matar outro detento com uma arma branca. Giovanni Júnior já foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pelo crime.

O MPCE também denunciou Giovanni Oliveira de Andrade Júnior, junto de outros dois detentos, por tentarem matar outros quatro presos, no mesmo presídio, no dia 5 de outubro de 2022. O grupo teria usado uma espécie de faca artesanal, conhecida como "cossoco". O motivo do ataque criminoso seria a rivalidade entre facções criminosas.