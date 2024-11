Bebê de sete meses morre em acidente entre carro e ônibus em Viçosa do Ceará

Um bebê de sete meses morreu em um acidente entre um carro e um ônibus em Viçosa do Ceará nessa quinta-feira (14). O veículo teria perdido o controle e colidido no coletivo, que estava estacionado na via.

O prefeito de Viçosa, Franci Rocha, publicou nota de pesar e informou que a vítima era Benjamin da Rocha Marques. O pequeno era neto de Antônio José, secretário de Agricultura, Extensão Rural e Meio Ambiente.

"Neste momento de luto, rogo a Deus que conforte o coração de familiares e amigos. Que eles possam ter conforto e força para superar esse momento de dor", diz texto.

Veja também Segurança Tenentes da PMCE são investigados por estupro de vulnerável e compra de votos na eleição 2024 Segurança Polícia Militar apreende mais de 25 kg de cocaína em Trairi; droga estava em mala abandonada

Os outros ocupantes do carro onde estava a criança foram encaminhados a uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado deles nesta sexta-feira (15).

O acidente de trânsito será investigado pela Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará, conforme nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Equipes Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local da ocorrência e fizeram os primeiros levantamentos.