Notebooks furtados de escola municipal de Quixeramobim, no CE, são recuperados pela Polícia Civil

Nove notebooks e bolas esportivas furtadas da Escola de Ensino Fundamental (EEF) DR. Joaquim Fernandes, em Quixeramobim, no Interior do Ceará, foram recuperados pela Polícia Civil nesta quinta-feira (24). O crime ocorreu na madrugada de terça-feira (22), quando a instituição foi invadida e diversos itens acabaram subtraídos.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), primeiramente cinco computadores foram encontrados no dia seguinte ao furto, na quarta-feira (23), escondidos em uma área de matagal. Os eletrônicos estavam em mochilas pretas, e teriam sido escondidos por suspeitos "no intuito de evitar um possível flagrante".

Nas investigações, os agentes de segurança chegaram a um adolescente e um adulto. O jovem de 16 anos foi capturado e autuado por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado.

O crime foi denunciado após funcionários da escola notarem grades danificadas, darem falta dos notebooks e acionaram a PCCE por meio de um Boletim de Ocorrência.

Veja também Segurança Policial militar do Ceará acusado de homicídio e ocultação de cadáver é preso em Pernambuco Segurança TJCE mantém condenação, mas reduz pena de capitão da Aeronáutica que matou avô paterno do neto Segurança Homem que ateou fogo em caixão de rival de facção no Ceará morre em hospital

Suspeito comprou notebooks furtados

Já na manhã desta quinta-feira, os quatro notebooks restantes foram encontrados pela Polícia Civil na posse de um homem de 18 anos, preso em flagrante. Ele disse aos policiais ter comprado os computadores, e foi autuado pelo crime de receptação.

Tanto o homem quanto o adolescente foram encaminhados à Delegacia Municipal de Quixeramobim.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias