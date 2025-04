Homem que ateou fogo em caixão de rival de facção no Ceará morre em hospital

Um homem de 18 anos suspeito de atear fogo no caixão de um rival de facção criminosa, no município de Trairi, morreu em um hospital no centro de Fortaleza nesta quinta-feira (24). Ele estava internado desde o dia do crime, em 1º de abril, pois também sofreu queimaduras durante a ação criminosa.

O suspeito havia sido preso em flagrante na ocasião, antes de ser levado ao hospital. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), a morte foi registrada como "suspeita", e será investigada.

O homem estava internado na Capital cearense, mas no dia do crime chegou a ser socorrido ao hospital municipal de Paraipaba. Ele possuía antecedentes criminais por crime contra o respeito aos mortos, vilipêndio a cadáver, incêndio, corrupção de menores e organização criminosa.

Facção invadiu velório

No dia 1º de abril, integrantes de uma organização criminosa invadiram o velório de um rival e incendiaram o cadáver na frente da família que o velava. O indivíduo que morreu nesta quinta, 23 dias após o crime, era um dos criminosos.

À época, um total de quatro suspeitos foram conduzidos à Delegacia Municipal de Trairi.

Conforme o Diário do Nordeste apurou, o velório era de um homem que morreu em confronto com policiais militares do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), da Polícia Militar do Ceará, em Santana do Acaraú.