Condenado por estuprar a própria filha é preso no Cariri

Um homem de 56 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na noite dessa sexta-feira (25), na região do Cariri, Interior do Ceará. A vítima é a própria filha do acusado.

Os estupros aconteceram há mais de uma década. O acusado, de nome não divulgado pela reportagem a fim de preservar a identidade da vítima, foi condenado a 14 anos de prisão.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que o pai se aproveitava da ausência da mãe para cometer o crime sexual: "ainda de acordo com apurações, a vítima já sofria abusos por parte do homem desde 2008".

Veja também Segurança Notebooks furtados de escola municipal de Quixeramobim, no CE, são recuperados pela Polícia Civil Segurança Roubos no Centro de Fortaleza caem 30% durante 1º trimestre de 2025, diz SSPDS

Policiais civis cumpriram o mandado de prisão expedido pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar do Crato. O condenado foi capturado no bairro Seminário, na cidade do Crato.

"Após tomarem conhecimento sobre os fatos, os policiais iniciaram as oitivas e representaram pelo mandado de prisão preventiva junto ao Poder Judiciário". PCCE

A reportagem ainda apurou que homem responde a dois processos, que tramitam em segredo de Justiça. Agora, o condenado deve ser levado a uma unidade prisional.