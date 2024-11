Tenentes da PMCE são investigados por estupro de vulnerável e compra de votos na eleição 2024

A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) instaurou conselhos de justificação para apurar condutas de dois tenentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Um deles é investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e violência doméstica, enquanto o outro agente é suspeito pelo crime de compra de votos na eleição deste ano de 2024.

Os dois casos foram divulgados no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa quarta-feira (13). O PM investigado pela compra de votos e ainda por supostamente intimidar moradores no Distrito de Carmelópolis, na cidade de Campos Sales, Interior do Ceará, é o tenente José Filho Pereira Melo.

As defesas dos militares não foram localizadas pela reportagem. O espaço segue aberto para possíveis futuras manifestações.

Consta na publicação do DOE que José Filho chegou a ser preso em flagrante pela Polícia Federal, junto a outras seis pessoas, após denúncias recebidas no dia 4 de outubro deste ano, data da votação de turno único para o cargo de prefeito, em Campos Sales.

Veja também Segurança Empresário cearense assassinado em Recife deixou 'espólio criminoso' para quadrilha, diz PF Segurança Extorsão, facção e 'tocaia': o que diz a investigação sobre o assassinato de dentista em Morada Nova

SUSPEITO DE ESTUPRAR A PRÓPRIA AFILHADA

O outro tenente, que terá a identidade preservada com intuito de resguardar a vítima, é investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e violência doméstica e familiar sexual contra a mulher.

A vítima é apontada como a própria afilhada do tenente, que na época do crime tinha 15 anos. Segundo a CGD, os "fatos que supostamente se iniciaram em 25/12/2015, no bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte/CE".

Sobre as duas ocorrências, a Controladoria afirma que o conselho de justificação foi instaurado "com o fim de apurar as condutas transgressivas que lhe são atribuídas e a incapacidade deste para permanecer nos quadros da Corporação Militar ou na situação em que se encontra na inatividade".