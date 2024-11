Estudante que matou professor universitário com 'mata-leão' é condenado a 18 anos de prisão no Ceará

Victor Hugo Mota Gondim foi condenado a 18 anos e nove meses de prisão pelo assassinato do namorado, o professor universitário José Eurânio de Aguiar, dentro do próprio apartamento, em fevereiro de 2020. A decisão foi oficializada pelo Conselho de Sentença da 5ª Vara do Júri de Fortaleza, nesta segunda-feira (11).

A sentença determina que o estudante de fisioterapia, de 25 anos, cumpra a pena em regime fechado e sem a possibilidade de recorrer em liberdade. Na sessão, presidida pela magistrada Valência Maria Alves de Sousa, os jurados avaliaram o “motivo fútil” e o “meio cruel” como elementos que agravaram o crime.

Conforme a denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), Victor Hugo praticou o homicídio com um golpe mata-leão e, logo em seguida, amarrou um lençol no pescoço da vítima, na tentativa de simular um suicídio. Em seguida, ele pegou as chaves do apartamento do namorado, saiu e trancou a porta, deixando o corpo no local.

Em 11 de fevereiro de 2020, os vizinhos do condomínio acionaram a Polícia após sentirem mau cheiro vindo do local, no bairro Montese, na Capital cearense. Quando chegaram ao imóvel, os policiais encontraram o corpo da vítima em cima da cama, em adiantado estado de decomposição.

No mesmo dia, o estudante foi preso, a partir das orientações dos amigos de José. Victor chegou a negar ter matado o professor, mas confessou o crime durante o interrogatório.

RELEMBRE O CASO

O crime aconteceu na noite do dia 8 de fevereiro, depois das 22h, horário em que os dois chegaram no apartamento de José Euranio. Cerca de meia hora depois da entrada no prédio, Victor Hugo saiu com a chave do imóvel e levou consigo o celular da vítima. Depois do crime ele ainda falou por telefone com uma amiga de José, fingindo ser o professor.

De acordo com o depoimento de amigos da vítima, os dois haviam iniciado um relacionamento amoroso há pouco tempo, em dezembro de 2019. No entanto, José tinha ciúmes do estudante que, por sua vez, reagia de forma agressiva quando ingeria bebida alcoólica.

À época, a polícia também apurou que José Euranio já tinha relatado ter sofrido agressões de Victor Hugo e, inclusive, já tinha tentado terminar o namoro, mas acabou perdoando o companheiro.

Antes da morte, o estudante estaria bêbado, o que decorreu em discussão entre os dois no apartamento do professor universitário.