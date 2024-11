Dois suspeitos da morte de dentista em Morada Nova são presos

A Polícia Militar do Ceará prendeu, nesse sábado (9), dois suspeitos da morte do dentista Romullo Kleyver Maia Façanha, de 32 anos. A vítima foi assassinada dentro de uma clínica em Morada Nova também no sábado.

Foram presos em flagrante um homem de 37 anos, que já possui antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e um homem de 35 anos.

Junto com os suspeitos também foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, uma faca, nove munições de calibre 380, cartões magnéticos e seis aparelhos celulares, além de peças de roupa que teriam sido utilizadas no crime, 47 gramas de cocaína e dinheiro.

Os dois suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Russas, onde foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. As motivações do crime, no entanto, ainda não foram identificadas pelas autoridades policiais.

A Polícia Civil também investiga se houve a participação de outras pessoas no crime.

Crime

O dentista Romullo Kleyver Maia Façanha, de 32 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo dentro de uma clínica dentária em Morada Nova. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A vítima possuía antecedentes criminais por tentativa de homicídio e fraude processual, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.