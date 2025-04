'Rainha do tráfico': mulher de 21 anos é presa por liderar organização criminosa no Interior do Ceará

Uma mulher de 21 anos, conhecida como "Rainha do tráfico", foi presa nessa quarta-feira (3) na zona rural do município de Pindoretama, no Interior do Ceará. A suspeita, cuja identidade não foi revelada, estava foragida da Justiça e é apontada como líder de uma organização criminosa atuante no Estado.

O mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, foi cumprido pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE), em ação conjunta com o Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana (DPJM) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Conforme as investigações da FICCO, a mulher é acusada de ser uma das principais lideranças de um grupo criminoso no Ceará, sendo conhecida no meio como "Rainha do tráfico" ou "Dama do crime".

As forças de segurança identificaram a atuação do grupo no Interior do Estado. A localização da suspeita, em uma área rural, buscava dificultar o cumprimento da ordem judicial.

A "Rainha do tráfico" foi conduzida à autoridade policial competente para os procedimentos cabíveis e permanece à disposição da Justiça.