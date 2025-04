Empresários assassinados em Hilux na Praia do Futuro eram envolvidos com 'casas de apostas'; dois suspeitos são presos

Dois suspeitos pelas mortes dos empresários gaúcho André Luís Guellen e o carioca Renato Faria de Azeredo foram presos. As vítimas assassinadas quando trafegavam dentro de uma Hilux, na Praia do Futuro, eram envolvidas no ramo das 'casas de apostas' e 'rinhas de galo'.

Nesta quinta-feira (3), a Polícia Civil do Ceará (PCCE) divulgou que os suspeitos pelo duplo homicídio foram presos em Pernambuco e são primos. Os nomes dos capturados não foram revelados.

Buscas e investigações continuam a fim de identificar outros possíveis envolvidos na ação criminosa e desvendar o que teria motivado os assassinatos.

A moto usada no dia do crime foi comprada em Fortaleza, no bairro Maraponga, um dia antes do duplo homicídio.

Além desta moto, um carro de apoio foi usado na ação. Não há informações sobre há quanto tempo os criminosos estavam no Ceará, quem teria ordenado o crime e qual a motivação.

Legenda: Os presos são primos e naturais de Pernambuco Foto: Divulgação/PCCE

VÍTIMAS NÃO MORAVAM O CEARÁ

O delegado Ícaro Coelho, titular da 10ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) disse que as vítimas não moravam no Ceará. A ligação do empresário do Rio Grande do Sul com o Estado se devia a ele ser casado com uma cearense.

A Polícia disse não saber ainda se as vítimas eram ou não proprietárias da 'casa de apostas', mas que exerciam papel de administração. Também não há informações se a casa de apostas em questão era ou não legalizada.

Ainda de acordo com o delegado, "não existem participações diretas de facções criminosas locais com este crime" e ambos empresários já tinham antecedentes criminais, como porte ilegal de arma de fogo e maus-tratos a animais.

Ícaro Coelho disse que as informações colhidas até o momento serão aprofundadas e não especificou qual a principal linha de investigação adotada pela Polícia. Até o momento, a arma de fogo usada no duplo homicídio não foi apreendida.

