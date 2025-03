Operação contra falsos advogados prende nove suspeitos em Maracanaú; prejuízo de vítimas chega a R$ 700 mil

Nove pessoas foram presas e materiais como celulares, HDs e cartões de crédito foram apreendidos nesta quinta-feira (27), em bairros de Maracanaú, durante operação contra o golpe do "falso advogado". A operação Charlatan foi comandada por equipes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS), em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e o Ministério da Justiça.

As investigações, comandadas pela PCRS, indicaram que os suspeitos são todos cearenses e teriam praticado golpe contra mais de 30 pessoas, todas da Região Metropolitana de Porto Alegre. O prejuízo das vítimas é estimado em mais de R$ 700 mil.

A PCRS divulgou que, para a execução do golpe, os suspeitos faziam as vítimas acreditar ter direito a valores referentes a precatórios. "A transação financeira do suposto recebimento do valor só era concretizada após depósitos por parte das vítimas, as quais acreditavam pagar honorários, taxas, impostos e emolumentos. Durante a prática ilícita, os criminosos fingiam serem advogados ou funcionários de escritórios de advocacia que a vítima, efetivamente, é cliente", detalhou a Polícia gaúcha.

O golpe ainda usava documentos falsos, mas com dados corretos das vítimas - inclusive, timbrados com a marca de órgãos estatais. Assim, a pessoa era induzida a depositar o valor pedido pelos criminosos.

Sessenta policiais civis do Rio Grande do Sul e do Ceará cumpriram 24 mandados de busca e apreensão e 12 prisões temporárias em Maracanaú e Fortaleza.

Os suspeitos foram levados a uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e foram colocados à disposição da Justiça.

