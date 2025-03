Adolescente de 16 anos desaparecida em São Paulo é encontrada em Fortaleza

Uma adolescente de 16 anos, que estava desaparecida no estado de São Paulo, foi encontrada com vida no Ceará. A jovem foi achada por agentes da Polícia Civil cearense em Fortaleza, na última segunda-feira (24).

A garota estava sumida desde a última sexta-feira (21), quando saiu de casa, em Guarulhos (SP), para levar o sobrinho à creche e seguir para a escola. Porém, após deixar a criança na unidade, não chegou ao colégio, conforme relataram familiares ao jornal SBT News.

Cerca de três dias depois, ela foi encontrada por agentes da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE a mais de 3 mil quilômetros de distância, em uma residência localizada no bairro Montese, em Fortaleza, detalhou a Polícia Civil ao Diário do Nordeste.

O desaparecimento da jovem foi comunicado às autoridades por meio de um Boletim de Ocorrência (B.O.) na Delegacia do Aeroporto, sendo posteriormente transferido para 12ª Delegacia DHPP, que realizou diligências até a localização da adolescente. Em nota, a autoridade cearense não forneceu mais detalhes sobre o caso.

