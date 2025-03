Família é assaltada à mão armada e tem carro roubado em frente à farmácia no Passaré; vídeo

Uma família foi rendida em um assalto à mão armada e teve o carro roubado, na noite da última segunda-feira (24), em frente a uma farmácia na Avenida Pompílio Gomes, no bairro Passaré.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a empreendedora Lídia Grangeiro Pereira, de 41 anos, relatou que o crime ocorreu por volta das 21h40, enquanto ela fazia uma compra no estabelecimento, e seu marido e os dois filhos, de 4 e 11 anos, a aguardavam no estacionamento dentro do veículo de cor prata.

Dois homens armados se aproximaram, renderam o homem e pediram para a criança de 4 anos, que estava no banco de trás, ser retirada do carro. Logo depois, os suspeitos levaram o veículo, três celulares, documentos, bolsas, chaves e outros pertences pessoais da família. O crime foi registrado por câmeras de segurança da região.

"Eu estava dentro da farmácia comprando um antibiótico para o meu filho de 4 anos, que estava doente de uma infecção. Meu esposo ficou sozinho no carro com meus dois filhos. Aí, eu vi minha filha entrando na farmácia muito nervosa com meu outro filho pequeno no colo, chorando e avisando que a gente tinha sido assaltado e que levaram o carro", detalhou a vítima.

A empreendedora afirmou que a família registrou um boletim de ocorrência sobre o caso no 30º Distrito Policial de Fortaleza, no Conjunto São Cristóvão. Ainda segundo Lídia Grangeiro, a família recebeu apoio da farmácia e, então, ela conseguiu entrar em contato com um vizinho, que prestou socorro.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que o caso está a cargo da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), unidade especializada da PCCE responsável pelas investigações do crime.