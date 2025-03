Policial militar é preso em flagrante por agressão à ex-namorada no Interior do Ceará

Um soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi preso em flagrante, pela própria Corporação, por suspeita de agredir a ex-namorada, no Município de Capistrano (que fica a cerca de 100 km de distância de Fortaleza), no Interior do Ceará. A agressão ocorreu na noite do último domingo (30) e o auto de prisão foi lavrado já na madrugada desta segunda-feira (31). O suspeito alegou que se defendeu de agressões cometidas pela mulher.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, a Polícia Militar recebeu informações de que o soldado Haslley Passos da Silva agrediu a ex-companheira com socos no rosto, em Capistrano, e depois fugiu para a sua residência, em Itapiúna. Os policiais militares se direcionaram ao local e conduziram o suspeito até uma delegacia da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

A vítima afirmou à Polícia que tentava terminar o namoro com o PM há mais de um mês, até que decidiu dar fim à relação no último sábado (29). No domingo, a jovem saiu com amigos para um bar e começou a receber ligações do militar, mas não as atendeu. O policial descobriu onde a ex-namorada estava e foi para o local.

Segundo a vítima, o PM tentou conversar com ela no bar, mas a mulher não se sentiu à vontade e saiu do estabelecimento. A mulher se dirigia para o seu carro, quando foi seguida pelo suspeito, que a chamou. Ela parou e disse que não queria conversar. Haslley insistiu, e a mulher negou de novo.

Depois disso, o militar teria dado dois socos no rosto da ex-namorada e a trancado no veículo. A vítima começou a gritar, outras pessoas se aproximaram do carro, e o policial saiu do automóvel e fugiu. Peritos que atenderam a vítima constataram lesões no lábio e no supercílio esquerdo, além de hematomas em um braço.

Poucas horas após a denúncia, a Polícia Civil remeteu o inquérito para o Poder Judiciário com o indiciamento de Haslley Passos da Silva por lesão corporal em contexto de violência doméstica e com o pedido de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nesta segunda-feira. O PM se encontra detido no Presídio Militar, em Fortaleza.

A Polícia Militar do Ceará confirmou, por nota, que "conduziu à Delegacia de Polícia Civil um soldado da corporação por violência doméstica contra a namorada. O militar foi abordado na casa dele, em Itapiúna, após a denúncia na Delegacia Regional de Baturité".

"Ressaltamos ainda que a PMCE não compactua com desvios de condutas por parte de seus integrantes e repudia qualquer ação que vá de encontro aos valores e deveres da Corporação", completou a Corporação.

Já a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou por nota que "investiga a ocorrência no âmbito administrativo. Ressalta-se que o inquérito policial está sob responsabilidade da Polícia Civil".

PM diz que se defendeu da ex-namorada

Ao ser interrogado pela Polícia Civil, Haslley Passos da Silva negou ter agredido a ex-namorada e alegou que "apenas se defendeu das agressões dela", segundo o Termo de Interrogatório.

O policial militar confirmou à Polícia que foi até o bar onde a ex-namorada estava, em Capistrano, e que acompanhou a mulher até o carro dela.

Segundo o PM, ele entrou no automóvel para conversar com a mulher, que começou a gritar e tentou agredi-lo, motivo pelo qual ele se defendeu. O militar sustentou que não deu socos no rosto da ex-namorada nem utilizou arma de fogo para ameaçá-la.