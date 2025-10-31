Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Anta no Zoológico Municipal Sargento Prata.

Ceará

Zoológico de Fortaleza recebe 17 animais do Pará

Eles passarão por quarentena e cuidados veterinários antes de serem apresentados à população

Redação 24 de Setembro de 2025
Bombeiro debelando fogo no local da ocorrência, onde homem foi preso por incendiar casa de enfermeira por não aceitar fim do relacionamento

Segurança

Homem é preso por incendiar casa de enfermeira no Passaré, em Fortaleza

Conforme a investigação, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento

Redação 13 de Agosto de 2025
Foto da Rua Mastruz com Leite

PontoPoder

Fortaleza terá uma rua homenageando a banda de forró Mastruz com Leite; entenda

Proposta foi aprovada na Câmara Municipal, apontando relevância do grupo musical para a cultura da capital cearense

Bruno Leite 05 de Agosto de 2025
Família é assaltada à mão armada e tem carro roubado em frente à farmácia no Passaré

Segurança

Família é assaltada à mão armada e tem carro roubado em frente à farmácia no Passaré; vídeo

Dois homens armados se aproximaram, renderam o pai e pediram para a criança de 4 anos, que estava no banco de trás, ser retirada do carro

Raísa Azevedo 27 de Março de 2025
Islândia varre o chão na frente de casa

Ceará

Cama, geladeira, máquina de lavar: moradores do Passaré acumulam prejuízos causados por alagamentos em Fortaleza

Os danos foram provocados pelas chuvas intensas que caem sobre a Capital desde a noite de quinta-feira (27)

Luana Severo, Lucas Falconery 28 de Fevereiro de 2025
Montagem de fotos mostra prints da briga entre torcidas femininas rivais

Segurança

Briga de torcidas femininas rivais deixa feridas no Passaré

Os grupos de torcedoras do Ceará e do Fortaleza combinaram o encontro para discutir, segundo a PM

Redação 03 de Julho de 2024
Policial civil de costas

Segurança

Polícia apreende adolescente suspeito de balear e matar jovem na entrada de escola no Passaré

O caso aconteceu na manhã de terça-feira (23) e estava sendo acompanhado pela 7ª Delegacia do DHPP

Redação 25 de Abril de 2024
Policial da DHPP

Segurança

Jovem é baleado e morre dentro de escola municipal no Passaré

O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (23), nas proximidades da Escola Delma Hermínia da Silva Pereira

Luana Severo e Messias Borges 23 de Abril de 2024
Incêndio em barraco de morador de rua

Ceará

Barraco de homem em situação de rua pega fogo no bairro Passaré, em Fortaleza

O morador perdeu tudo que tinha, menos uma bíblia, que foi consumida parcialmente pelas chamas

Redação 05 de Agosto de 2023
O prefeito José Sarto visita clínica veterinária da Prefeitura

Ceará

Sarto anuncia duplicação de estrutura da clínica veterinária da Prefeitura no Passaré

Equipamento tem capacidade para realizar 260 procedimentos diários

Redação 21 de Outubro de 2022
1 2 3