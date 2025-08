Fortaleza terá uma rua homenageando a banda de forró Mastruz com Leite; entenda

Os embalos do forró eletrônico da Mastruz com Leite inspiraram muitas histórias, sobretudo nos anos 1990, quando o grupo cearense viveu o auge do sucesso, vendendo milhares de discos em todo o País e emplacando faixas no cancioneiro popular. Agora, em 2025, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), inspirada na trajetória da banda, aprovou a nomeação de uma via do município, no bairro do Passaré.

A homenagem foi apreciada nesta terça-feira (5) pelo Plenário Fausto Arruda, graças a um projeto de decreto legislativo protocolado pelo vereador Pedro Matos (Avante). A matéria foi votada em turno único e seguiu para redação final, para poder ser promulgada.

A rua que vai ganhar o nome da banda de forró fundada pelo empresário Emanuel Gurgel fica entre a Avenida Heróis do Acre e a Rua Menor Jerônimo. Atualmente, a extensão de um quilômetro da via recebe o nome de Rua das Oiticicas.

Legenda: Atualmente, a extensão de um quilômetro da via recebe o nome de Rua das Oiticicas Foto: Reprodução / Google Street View

Ao justificar a medida, o autor do projeto argumentou que na rua “funciona há muitos anos a produtora da banda de forró Mastruz com Leite” e que, “enraizada no local”, a empresa “tornou-se símbolo da identidade dos moradores”. Ele alegou que estabelecimentos comerciais instalados na região são batizados em homenagem ao grupo musical.

“Além disso, também não podemos deixar de registrar que a Banda Mastruz com Leite é um ícone da cultura de nossa terra, sendo uma das mais aclamadas bandas de forró desde a década de 90”, salientou ele em outro trecho do texto que acompanha a proposição.