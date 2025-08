Evandro faz mudanças no secretariado; Márcio Martins vai para Regional 2 e George Lima para Citinova

O prefeito Evandro Leitão (PT) promoveu mudanças no quadro de auxiliares da Prefeitura de Fortaleza, com alterações nos comandos de duas Secretarias Executivas Regionais (SERs) e da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova). A novidade foi confirmada nesta sexta-feira (1º), durante a solenidade de retomada dos trabalhos da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

A partir de agora, o vereador licenciado Márcio Martins (União) será responsável pela chefia da Secretaria Executiva Regional 2 (SER 2). O político foi remanejado da Regional 10, onde estava desde o início da gestão do petista.

Martins irá substituir o ex-deputado estadual George Lima (Solidariedade), que deixa o comando da pasta — que cuida de onze bairros em um perímetro que engloba desde o Cais do Porto ao São João do Tauape — para assumir a presidência do órgão responsável pela área de criatividade e inovação do Município.

Até esta sexta, a Citinova era gerida por Odilon Silveira Aguiar, ex-titular da Secretaria de Agricultura e Pesca do Ceará. Segundo interlocutores do Governo Evandro, ouvidos pelo PontoPoder, o agora ex-presidente do órgão irá assumir um cargo na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Indagado pela reportagem sobre quem irá gerir a Secretaria Executiva Regional 10 (SER 10), devido à saída de Márcio Martins, o prefeito Evandro afirmou que ainda não definiu o substituto. Aliados, entretanto, apontaram que ao menos três nomes são cotados e, por enquanto, o posto será comandado por um secretário interino.

A SER 10 é composta pelos bairros Maraponga, Jardim Cearense, Manoel Sátiro, Parque São José, Mondubim, Novo Mondubim, Conjunto Esperança, Parque Santa Rosa, Canindezinho, Parque Presidente Vargas e Aracapé.