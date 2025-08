Evandro articula presença de Lula na primeira entrega do Espaço Girassol, em Fortaleza, em agosto

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), falou sobre a possibilidade do presidente Lula (PT) estar presente na primeira entrega do Espaço Girassol, na capital cearense. Caso seja confirmada a presença de Lula, a inauguração seria feita no dia 30 de agosto. Essa poderá ser a terceira visita de Lula ao Ceará apenas em 2025.

"Nós tomamos conhecimento de que o presidente Lula provavelmente venha ao final desse mês, aqui. A princípio, (a inauguração) está marcada para (dia) 18. Se ele confirmar a presença dele, nós vamos transferir para o dia 30", disse o prefeito.

A declaração foi feita durante a reabertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Fortaleza, nesta sexta-feira (1º). Durante a solenidade, o prefeito fez um balanço das ações da Prefeitura durante o primeiro semestre e anunciou novas iniciativas que devem ser tomadas nos próximos meses de mandato.

Uma delas, é a inauguração do Centro de Diagnóstico do Espaço Girassol, que deve acontecer no próximo dia 11, e do primeiro Espaço Girassol, que funcionará na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, localizada no bairro Bonsucesso.

"E até o final do ano, a gente quer entregar outro Espaço Girassol, isso tudo para que a gente possa, até o final do nosso mandato, estar entregando os 12", completou.

O Espaço Girassol é um equipamento projetado para o atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e síndrome de Down, e voltado também ao acolhimento de familiares.

A finalidade do programa, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, é a implementação de espaços dedicados ao diagnóstico precoce, ao atendimento multiprofissional e à promoção da qualidade de vida das pessoas com TEA e outras condições do neurodesenvolvimento.