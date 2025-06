Primeiro Espaço Girassol de Fortaleza será implantado na Policlínica do Bonsucesso, diz gestão

A primeira unidade do Espaço Girassol, projetado como um equipamento para o atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e síndrome de Down, e voltado ao acolhimento de familiares, será implantado na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, localizada no bairro Bonsucesso. A informação consta numa mensagem enviada pelo prefeito Evandro Leitão (PT) à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na terça-feira (24).

O documento, que acompanha um projeto de lei que cria seis cargos públicos comissionados para gestão do Programa Girassol, política vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), menciona ainda a implantação do Centro de Diagnóstico do Espaço Girassol e a expansão para as demais Regionais da capital cearense.

Escopo do projeto

O texto ainda indica os contornos do programa, que tem por finalidade a implementação de “espaços dedicados ao diagnóstico precoce, ao atendimento multiprofissional e à promoção da qualidade de vida das pessoas” com TEA e outras condições do neurodesenvolvimento.

Pelo que pontua a redação da mensagem, além do atendimento, a intenção da administração municipal é que os equipamentos promovam a formação continuada dos profissionais envolvidos, por meio de uma iniciativa batizada de “Capacita Girassol”.

Legenda: Proposta de campanha do prefeito Evandro Leitão (PT), Espaço Girassol é inspirado no Ciadi (na foto), implantado por ele durante mandato como presidente da Alece Foto: Pedro Albuquerque / Alece

O líder do Governo Evandro na Câmara Municipal, Bruno Mesquita (PSD), disse que a outra etapa do ano será decisiva para o Programa Girassol.

“A gente tem a previsão de que, no segundo semestre, a gente entregue dois e entregue também esse Centro de Diagnóstico. E, provavelmente, nesse ano, como o prefeito vem falando, a gente entregue três Espaços Girassol para a população de Fortaleza”, comentou.

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Fortaleza foi procurada, para poder detalhar a concepção dos novos Espaços Girassol. Entretanto, a equipe não emitiu nenhuma manifestação sobre o assunto. O espaço segue aberto para eventuais envios de posicionamento da gestão.

Promessa de campanha

O Espaço Girassol foi proposta de campanha do prefeito Evandro Leitão na última eleição e segue uma proposta semelhante ao Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil (Ciadi), criado na estrutura da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) durante a gestão do atual prefeito como presidente da Casa.

“E em cada um deles, atendimento completo, com neuropediatras, psicólogos, fisioterapeutas. Enfim, uma equipe multidisciplinar completa. As mães e pais não vão precisar se deslocar para longe com seus filhos para ter atendimento”, frisava uma das peças publicitárias do político, um vídeo, publicada no decorrer das Eleições de 2024.

Em abril, numa entrevista à Live PontoPoder, do Diário do Nordeste, o petista detalhou como a gestão municipal estava trabalhando para executar o compromisso das doze unidades do Espaço Girassol prometidas por ele durante a corrida eleitoral. A projeção do político, na época do pleito, foi de criar um Espaço Girassol em cada Regional.

Na oportunidade da conversa, a perspectiva era de que um local, na Avenida João Pessoa, próximo ao Centro da cidade, recebesse o primeiro Espaço Girassol, mas ainda no primeiro semestre.

De acordo com Evandro, um prédio estaria sendo reformado para isso. “O primeiro [será] na João Pessoa e o segundo estamos vendo um local na Regional 2, que é essa região da Aldeota, mais próxima”, completou.

“Até o final do ano, queremos lançar três, para que a gente possa estar acolhendo, acompanhando jovens e crianças com transtorno do espectro autista e Síndrome de Down com equipe multidisciplinar formada por neuropediatras, terapeutas ocupacionais, enfermeiros”, discorreu naquela época.

Outras frentes

No início de fevereiro, a primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, envolvida na execução da política pública, participou de uma reunião com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para apresentar o projeto.

A ideia do encontro realizado, segundo divulgou o Governo Municipal na ocasião, foi discutir parcerias estratégicas para a instalação das unidades com a instituição financeira internacional.

“Esse diálogo com o BID foi uma oportunidade valiosa para apresentarmos o projeto e, ao mesmo tempo, recebermos orientações sobre como podemos estruturar melhor essa iniciativa, ampliando seu alcance e impacto na vida das famílias fortalezenses”, afirmou ela, conforme mencionou um comunicado da administração do Município.

Legenda: Primeira-dama Cristiane Leitão durante reunião com representantes do BID, em fevereiro Foto: Beatriz Boblitz / PMF

Em março, ao ser consultada, a Comunicação da prefeitura disse que a primeira-dama informou que “até o final de 2025, serão inauguradas, no município, duas unidades”. “Neste ano, também será entregue o Centro de Diagnóstico, equipamento para identificar condições atípicas em crianças e adolescentes”, acrescentou.

Até aquele mês, cerca de 25 projetos de indicação haviam sido protocolados por vereadores da Câmara Municipal sugerindo a implantação de unidades em diversas localidades da cidade.

O tipo de recurso utilizado pelos vereadores não tem poder de lei, mas, ao ser apresentado e aprovado no Plenário, é encaminhado ao Poder Executivo demandando a realização de ações como obras, serviços ou melhorias de competência dele.