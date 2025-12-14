Diário do Nordeste
Ato contra o PL da Dosimetria reúne manifestantes na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza (CE)

Manifestação ocorreu simultaneamente a protestos em outras capitais brasileiras.

Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Multidão participa de manifestação ao ar livre em área urbana próxima ao mar, reunindo centenas de pessoas. A maioria veste camisetas vermelhas e carrega bandeiras, faixas e cartazes de movimentos sociais e sindicatos, com palavras de ordem e mensagens políticas. No primeiro plano, manifestantes seguram bandeiras brancas, roxas e vermelhas, enquanto outros observam ou conversam. Ao fundo, vê-se o calçadão, postes de iluminação, palmeiras e o oceano, indicando que o protesto ocorre durante o dia, em um espaço público amplo e movimentado.
Legenda: Protesto em Fortaleza aconteceu na orla da Capital.
Foto: Kid Junior.

Desde a tarde deste domingo (14), acontece, na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, manifestação de rua contra o PL da Dosimetria, o PL da Devastação e outras pautas em tramitação no Congresso Nacional.

A mobilização teve como alvo figuras políticas como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Neste domingo, manifestações também foram registradas em outras cidades brasileiras, como Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN), João Pessoa (PB) e Campo Grande (MS).

Na capital cearense, a concentração aconteceu no Espigão da avenida Rui Barbosa, seguindo rumo ao anfiteatro da Avenida Beira-Mar.

No percurso, os manifestantes levaram cartazes e bandeiras, com frases como "sem anistia pra golpista", "fim da escala 6x1" e "quando o povo se junta, o Congresso perde o poder".

O ato contou com a presença de artistas, representantes partidários e parlamentares do Estado. 

Veja imagens:

Foto: Kid Júnior.

Foto: Kid Júnior.

Legenda: Kid Júnior.

