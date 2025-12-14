Ato contra o PL da Dosimetria reúne manifestantes na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza (CE)

Desde a tarde deste domingo (14), acontece, na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, manifestação de rua contra o PL da Dosimetria, o PL da Devastação e outras pautas em tramitação no Congresso Nacional.

A mobilização teve como alvo figuras políticas como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Neste domingo, manifestações também foram registradas em outras cidades brasileiras, como Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN), João Pessoa (PB) e Campo Grande (MS).

Na capital cearense, a concentração aconteceu no Espigão da avenida Rui Barbosa, seguindo rumo ao anfiteatro da Avenida Beira-Mar.

No percurso, os manifestantes levaram cartazes e bandeiras, com frases como "sem anistia pra golpista", "fim da escala 6x1" e "quando o povo se junta, o Congresso perde o poder".

O ato contou com a presença de artistas, representantes partidários e parlamentares do Estado.

Veja imagens:

Foto: Kid Júnior.

Foto: Kid Júnior.