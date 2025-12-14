Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Quem é Adilson Barroso, suplente que deve assumir lugar de Carla Zambelli

Barroso é amigo de Jair e Michelle Bolsonaro e já foi vereador e deputado estadual em sua carreira.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Político discursando em plenário parlamentar, usando terno e gravata, microfone à frente, ambiente legislativo com outros membros ao fundo.
Legenda: Barroso já assumiu cadeira na Câmara por dois anos, como suplente.
Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados.

Adilson Barroso (PL-SP) será o suplente do partido que deve assumir o lugar de Carla Zambelli na Câmara dos Deputados. A deputada entregou carta de renúncia ao cargo à Presidência da Casa Legislativa neste domingo (14).

Adilson foi o suplente do PL de São Paulo que mais recebeu votos nas últimas eleições. Ele já chegou a assumir mandato em outras ocasiões.

A posse está prevista para esta segunda-feira (15), na primeira sessão da Câmara. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Carla Zambelli renuncia ao mandato de deputada federal

teaser image
PontoPoder

Manifestações contra PL da Dosimetria acontecem em diferentes capitais neste domingo (14)

Quem é Adilson Barroso? 

Barroso é natural de Minas Gerais, mas filiado na parte paulista da legenda de direita. Nas redes sociais, ele se apresenta como “bolsonarista de Direita, conservador, patriota, amigo do presidente Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Nikolas Ferreira”.

O político chegou a assumir a vaga de Guilherme Derrite (PP) entre 2023 e 2025, após o parlamentar se licenciar para assumir a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Entretanto, Derrite voltou ao cargo na Câmara no fim de novembro. 

Adilson já foi vereador de Barrinha (SP) em 1988, pelo antigo partido PFL, além de ter sido vice-prefeito da mesma cidade.

Ele ainda foi eleito deputado estadual pelo Prona em 2002, onde ocupou cadeira até 2010, quando perdeu a eleição. Em 2016, retornou como vereador de Barrinha. 

O parlamentar foi um dos fundadores do Partido Ecológico Nacional (PEN), que se tornou o Patriota em 2017. Bolsonaro chegou a cogitar se filiar ao partido em 2021, mas desisti e acabou no PL.

Nessa época, Barroso foi afastado do comando da sigla por negociar “individualmente” a filiação do ex-presidente Bolsonaro. O parlamentar se filiou ao PL ainda em 2021.

Político discursando em plenário parlamentar, usando terno e gravata, microfone à frente, ambiente legislativo com outros membros ao fundo.
PontoPoder

Quem é Adilson Barroso, suplente que deve assumir lugar de Carla Zambelli

Barroso é amigo de Jair e Michelle Bolsonaro e já foi vereador e deputado estadual em sua carreira.

Redação
Há 11 minutos
Pessoas seguram cartazes com dizeres
PontoPoder

Manifestações contra PL da Dosimetria acontecem em diferentes capitais neste domingo (14)

Frases como “Congresso inimigo do povo”, “Fora Hugo Motta” e “Sem anistia” predominaram.

Redação
Há 1 hora
Foto da deputada carla zambelli discursando atrás de microfone, com banner da Câmara dos Deputados ao fundo.
PontoPoder

Carla Zambelli renuncia ao mandato de deputada federal

A parlamentar é condenada por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e também perseguição armada.

Redação
Há 2 horas
paisagem natural da caatinga
PontoPoder

Qual o saldo da COP30 para a Caatinga?

Esta reportagem compõe a série “É assunto de política? - Temporada Desertificação na Caatinga"

Ingrid Campos
14 de Dezembro de 2025
Hugo Mota lidera a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados em sessão plenária
Inácio Aguiar

Fragilidade política de Hugo Motta transforma a Câmara dos Deputados em barril de pólvora

Presidente parece não liderar, e sim obedecer ordens; decisões erráticas expõem o Legislativo e acirra crise entre Poderes.

Inácio Aguiar
14 de Dezembro de 2025
Colagem com Cid desembarcando e ouvindo as hostilidades. Ele olha para a mulher e segue em frente
PontoPoder

Cid Gomes também é alvo de hostilização no Aeroporto de Fortaleza

Episódio aconteceu na mesma ocasião em que deputados André Fernandes e Dayanny Bittencourt sofreram ataques.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Talíria Petrone lê discurso no Plenário da Câmara dos Deputados.
PontoPoder

Hugo Motta suspende escolta de deputada que o criticou, mas nega retaliação

Segundo o presidente da Câmara, a decisão teve um caráter técnico

Redação
13 de Dezembro de 2025
Foto de Alexandre de Moraes, ministro do STF, sorrindo.
PontoPoder

Como o fim da Magnitsky contra Alexandre de Moraes repercutiu no mundo

Imprensa internacional analisa o fim das sanções dos EUA contra ministro do STF e a relação com Donald Trump e Jair Bolsonaro.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Arte em xilogravura com imagens do bairro Joaquim Távora e do próprio militar.
PontoPoder

A história do militar rebelde que lutou contra o governo federal e virou nome de bairro em Fortaleza

O “Baú da Política — Especial Bairros de Fortaleza” explora a história política e social do Ceará a partir do legado de políticos que dão nomes a bairros da Capital

Igor Cavalcante
13 de Dezembro de 2025
Alexandre de Moraes é um homem de meia idade, careca e branco. Na foto, ele está com expressão séria e utiliza um terno preto com camisa social azul e gravata da mesma cor.
PontoPoder

Moraes celebra retirada de sanções dos EUA e cita empenho de Lula: 'Vitória da soberania nacional'

O ministro do STF e sua esposa, Viviane, estavam sendo punidos na Lei Magnitsky.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Agente da PF investiga em computador. Ele está de colete.
PontoPoder

Deputado cearense é citado em investigação que provocou operação da PF na Câmara

Junior Mano diz que não é investigado e que foi um "procedimento regular".

Igor Cavalcante
12 de Dezembro de 2025
foto de Guilherme Boulos e Lula.
PontoPoder

Boulos diz que governo Lula quer mudar escala 6x1 no 1º semestre de 2026

A intenção é aprovar a mudança na jornada de trabalho ainda no primeiro semestre do próximo ano.

Redação
12 de Dezembro de 2025
André Fernandes e Dayany Bittencourt são hostilizados no Aeroporto de Fortaleza
PontoPoder

André Fernandes e Dayany Bittencourt são hostilizados no Aeroporto de Fortaleza

Dayany Bittencourt não se pronunciou sobre o episódio. André Fernandes avalia medida a tomar sobre as agressões.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Pessoa vestindo toga preta e gravata azul, sentada em cadeira vermelha diante de um microfone e um notebook com logotipo do STF, em ambiente institucional com fundo escuro.
PontoPoder

Governo dos EUA retira Moraes e esposa da Lei Magnitsky

Moraes teve bens bloqueados nos EUA, além de não poder entrar no país.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Elmano com o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, do União Brasil
Inácio Aguiar

Elmano deixará mudanças no secretariado para março, fim do prazo

Em julho, o governador chegou a cogitar uma reforma ainda em dezembro

Inácio Aguiar
12 de Dezembro de 2025
Wellington Macedo sentado, com uma camisa social azul, olha para a Câmera.
PontoPoder

STF julga denúncia por bomba no Aeroporto de Brasília; Moraes quer tornar réus cearense e mais dois

Wellington Macedo é suspeito de instalar uma bomba em um caminhão-tanque que seguia para o aeroporto

Igor Cavalcante
12 de Dezembro de 2025
Policiais federais.
PontoPoder

Operação da PF tem como alvo assessora de Arthur Lira na Câmara; diz site

Ação cumpre dois mandados de busca e apreensão em Brasília.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente do Brasil, com expressão séria e reflexiva, tocando o queixo.
PontoPoder

Lula é avisado que PL da Dosimetria deve ser aprovado no Senado

Presidente estuda vetar parcial ou totalmente a proposta.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Colagem de duas imagens: Stuart Castro, do lado esquerdo, e Tomaz Holanda, do lado direito.
PontoPoder

Deputado Stuart Castro tira licença, e Tomaz Holanda assume vaga na Alece

O suplente tomou posse nessa quinta-feira (11).

Igor Cavalcante
12 de Dezembro de 2025
Deputada estadual Luana Régia (Cidadania)
Inácio Aguiar

Ceará sanciona lei que proíbe discriminação a pessoas autistas; veja as regras

Texto de autoria da deputada estadual Luana Régia determina que pessoas com TEA não podem ser impedidas de circular, estudar, ser atendidas ou acessar serviços.

Inácio Aguiar
12 de Dezembro de 2025