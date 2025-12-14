Quem é Adilson Barroso, suplente que deve assumir lugar de Carla Zambelli

Adilson Barroso (PL-SP) será o suplente do partido que deve assumir o lugar de Carla Zambelli na Câmara dos Deputados. A deputada entregou carta de renúncia ao cargo à Presidência da Casa Legislativa neste domingo (14).

Adilson foi o suplente do PL de São Paulo que mais recebeu votos nas últimas eleições. Ele já chegou a assumir mandato em outras ocasiões.

A posse está prevista para esta segunda-feira (15), na primeira sessão da Câmara.

Quem é Adilson Barroso?

Barroso é natural de Minas Gerais, mas filiado na parte paulista da legenda de direita. Nas redes sociais, ele se apresenta como “bolsonarista de Direita, conservador, patriota, amigo do presidente Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Nikolas Ferreira”.

O político chegou a assumir a vaga de Guilherme Derrite (PP) entre 2023 e 2025, após o parlamentar se licenciar para assumir a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Entretanto, Derrite voltou ao cargo na Câmara no fim de novembro.

Adilson já foi vereador de Barrinha (SP) em 1988, pelo antigo partido PFL, além de ter sido vice-prefeito da mesma cidade.

Ele ainda foi eleito deputado estadual pelo Prona em 2002, onde ocupou cadeira até 2010, quando perdeu a eleição. Em 2016, retornou como vereador de Barrinha.

O parlamentar foi um dos fundadores do Partido Ecológico Nacional (PEN), que se tornou o Patriota em 2017. Bolsonaro chegou a cogitar se filiar ao partido em 2021, mas desisti e acabou no PL.

Nessa época, Barroso foi afastado do comando da sigla por negociar “individualmente” a filiação do ex-presidente Bolsonaro. O parlamentar se filiou ao PL ainda em 2021.