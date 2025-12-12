Boulos diz que governo Lula quer mudar escala 6x1 no 1º semestre de 2026

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou nesta sexta-feira (12) que o fim da escala 6x1 será uma prioridade para o governo Lula em 2026 e que a intenção é aprovar a mudança na jornada de trabalho ainda no primeiro semestre do próximo ano.

Ele também declarou que o governo apoiará a proposta que tiver tramitação mais rápida no Congresso Nacional. Segundo Boulos, diversas propostas sobre o tema tramitam atualmente nas duas Casas Legislativas, e mais de uma delas conta com apoio declarado do governo.

“O governo do presidente Lula defende uma escala máxima de 5 por 2. Essa é uma reivindicação, um grito justo e legítimo dos trabalhadores: dois dias de descanso, pelo menos, por semana." Guilherme Boulos Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Integrantes da gestão já vinham sinalizando que o governo apoiaria qualquer proposta que atenda a três pré-requisitos considerados básicos pela gestão do PT:

Jornada semanal de, no máximo, 40 horas;

Fim da escala 6x1;

Sem redução de salário.

“Nós precisamos ter, e estamos aguardando, uma avaliação jurídica mais segura para saber se, por meio de projeto de lei, é possível, de forma firme e garantida, atender a essas três questões. É lógico que, se for possível por projeto de lei, é mais fácil aprovar um projeto de lei do que uma PEC”, disse.



Propostas em discussão no Congresso

Uma das principais propostas apoiadas pelo governo é o projeto de lei relatado pelo deputado Leo Prates (PDT-BA). O texto prevê a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, com adoção da escala 5x2.

Já a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), de autoria da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), propõe uma redução maior, para 36 horas semanais, com jornada de quatro dias de trabalho e três de descanso (4x3).

Na semana passada, o governo se manifestou contra outra proposta, de autoria do deputado Luiz Gastão (PSD-CE), que previa a redução da jornada de trabalho, mas mantinha a escala em seis dias de trabalho por semana.