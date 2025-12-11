Diário do Nordeste
Moraes determina que PF examine Bolsonaro para avaliar necessidade de cirurgia

O procedimento será feito em um prazo de 15 dias e atende a um pedido feito pela defesa do ex-presidente.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Alexandre de Moraes é um homem branco e careca. Na foto, ele está com expressão séria e usa terno preto com camisa social branca e gravata azul.
Legenda: Alexandre de Moraes é ministro do STF.
Foto: Nelson Jr./SCO/STF.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja submetido a uma perícia médica para avaliação do quadro de saúde. O procedimento será feito por médicos da Polícia Federal em um prazo de 15 dias.

A avaliação, de acordo com o ministro, é necessária para saber se o ex-presidente necessita, de fato, da intervenção cirúrgica imediata solicitada pela defesa.

Segundo o g1, que teve acesso à decisão, Moraes ressaltou que Bolsonaro tem atendimento médico em tempo integral e que, até o momento, não houve relato de situações de emergência envolvendo o político.

"Desde aquele momento [da prisão na superintendência da PF], não houve nenhuma notícia de situação médica emergencial. Ressalte-se, ainda, que os exames médicos apresentados pela defesa não são atuais, sendo que o mais recente foi realizado há três meses, sem que à época os médicos tenham indicado necessidade de imediata intervenção cirúrgica", pontuou Moraes.

Prisão de Bolsonaro

Desde 25 de novembro, Bolsonaro cumpre, em Brasília, pena de 27 anos e três meses de prisão determinada pelo STF no caso da trama golpista

A decisão do ministro ocorre após o pedido da defesa do ex-presidente para que ele seja submetido a uma cirurgia emergencial e para que seja transferido para prisão domiciliar humanitária. 

Em relatório médico enviado a Moraes, os advogados de Bolsonaro dizem que ele se queixa de dores e desconforto na região inguinal, potencializados pelo aumento de pressão abdominal intermitente, causada pelas crises de soluços. 

