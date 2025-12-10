Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Defesa de Bolsonaro pede prisão domiciliar e liberação para cirurgia

Advogados afirmam que estado de saúde do ex-presidente sofreu deterioração.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Imagem mostra ex-presidente Jair Bolsonaro em foto de close-up lateral, com expressão pensativa.
Legenda: Procedimentos médicos são motivados por quadro de soluços e piora do diagnóstico de hernia inguinal unilateral.
Foto: EVARISTO SA/AFP.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorização para o condenado deixar a prisão para a realização de procedimentos cirúrgicos

Na ocasião, os advogados ainda pediram que Bolsonaro deixe a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde é mantido desde novembro, e seja transferido para prisão domiciliar humanitária. As informações são do portal g1.

A defesa estima que as cirurgias devem exigir de cinco a sete dias de internação no hospital DF Star, e enviou um relatório médico à Corte. 

"O ex-presidente precisa passar por cirurgia tanto para tratamento do quadro de soluços, sequela das cirurgias já registrada nos presentes autos, como em razão da piora do diagnóstico de hernia inguinal unilateral, que também indica a necessidade de intervenção", argumentou a defesa. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Câmara aprova redução de penas de condenados por atos golpistas

teaser image
PontoPoder

Glauber Braga ocupa cadeira de Hugo Motta em protesto na Câmara e é retirado à força

Prisão domiciliar humanitária

Os advogados solicitaram a alteração da modalidade de cumprimento de pena de regime fechado para domiciliar, e sugeriram a adoção de monitoramento eletrônico de Bolsonaro e "demais condições" que Moraes achar necessárias. 

Como justificativa, eles citaram o estado de saúde do antigo mandatário, além dos "princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da proteção integral ao idoso". 

No pedido, a defesa ainda reafirmou que a violação da tornozeleira eletrônica, no mês passado, não era uma tentativa de fuga, mas, na verdade, uma ação motivada por confusão mental devido ao efeito de novos remédios utilizados pelo condenado. 

Assuntos Relacionados
Imagem mostra ex-presidente Jair Bolsonaro em foto de close-up lateral, com expressão pensativa.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro pede prisão domiciliar e liberação para cirurgia

Advogados afirmam que estado de saúde do ex-presidente sofreu deterioração.

Redação
Há 44 minutos
Atos golpistas de 8 de janeiro.
PontoPoder

Câmara aprova redução de penas de condenados por atos golpistas

Proposta foi aprovada por 291 votos a favor e 148 contra.

Redação
Há 1 hora
Rodrigo Bacellar.
PontoPoder

Moraes permite que Bacellar deixe prisão com tornozeleira eletrônica

Rodrigo Bacellar foi preso pela Polícia Federal na última quarta-feira (3).

Redação e Agência Brasil
09 de Dezembro de 2025
Votação na CCJ do Senado.
PontoPoder

Comissão do Senado analisa nesta quarta-feira (10) nova Lei do Impeachment

Saiba o que pode mudar na lei.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Instalação de placa na UFC.
PontoPoder

Secretaria instala memoriais em locais ligados à ditadura militar no Ceará

Mais de 30 locais devem ser contemplados em 2026.

Bergson Araujo Costa
09 de Dezembro de 2025
O deputado Glauber Braga é um homem de meia-idade, branco e de barba rala, grisalha e cabelo preto. Na foto, ele está sério e usa terno cinza com camisa social branca e gravata azul.
PontoPoder

Glauber Braga ocupa cadeira de Hugo Motta em protesto na Câmara e é retirado à força

O deputado do Psol é acusado de faltar com o decoro parlamentar por chutar um militante do MBL.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Plenário da Câmara dos Deputados.
PontoPoder

Projeto que revisa benefícios fiscais deve ser votado ainda em 2025, diz Motta

A meta é acelerar o PLP 128/25, do deputado Mauro Benevides, que prevê redução mínima de 10% nos incentivos federais e impacto de R$ 19,7 bilhões em 2026.

Beatriz Matos, de Brasília
09 de Dezembro de 2025
Sessão da Câmara Municipal em plenário com vereadores reunidos em torno de mesas em formato de U. Um homem fala na tribuna. Ao fundo, mural colorido com ilustração do teleférico de Ubajara e paredes com o nome ‘Plenário José Parente da Costa’. Vários vereadores utilizam notebooks durante a sessão.
PontoPoder

Vereadores de Ubajara (CE) votam aumento de quase 50% no salário de prefeito, vice e secretários

Impacto anual da medida no orçamento do Município deve ultrapassar R$ 1 milhão.

Luana Barros
09 de Dezembro de 2025
Hugo Motta.
PontoPoder

Motta deve pautar PL da Dosimetria, antiga PL da Anistia, nesta terça (9)

Cassação de Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli também devem ser analisadas.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Documento com estetoscópio médico em cima para ilustrar reportagem sobre planos de saúde.
PontoPoder

O que está em jogo nas mudanças da Lei dos Planos de Saúde

Proposta em debate reúne 270 projetos e pretende atualizar a legislação que regula o setor há 27 anos.

Beatriz Matos, de Brasília
09 de Dezembro de 2025
Presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda compõe mesa com mbros do União Brasil no Ceará
Inácio Aguiar

Sinais trocados do União Brasil nacional alimentam incertezas no Ceará para 2026

Partido fecha parceria com o PSB em Pernambuco, mas expulsa ministro que resistiu a deixar o governo Lula em setembro.

Inácio Aguiar
09 de Dezembro de 2025
Policial militar de costas caminha em uma rua urbana, usando uniforme azul e colete tático, com a inscrição “Polícia Militar” nas costas.
PontoPoder

Alece discute proposta do Governo do Ceará de aumentar cargos de coronel na PM

Segundo o Portal da Transparência, o menor salário bruto do cargo é de R$ 26,4 mil.

Luana Barros
09 de Dezembro de 2025
Imagem em preto e branco mostra garota com mão erguida, simbolizando basta à violência sexual.
PontoPoder

Lula sanciona lei que agrava penas de crimes sexuais contra vulneráveis

Entenda o que muda com a legislação.

Redação
09 de Dezembro de 2025
O ministro Celso Sabino é um homem de meia-idade, com barba rala e cabelo preto penteado para trás. Na foto, ele usa terno preto, camisa social branca e gravata estampada. Imagem usada em matéria sobre ministro ser expulso do partido União Brasil.
PontoPoder

União Brasil expulsa Celso Sabino após ministro decidir ficar no governo Lula

O ministro do Turismo disse que deixa a legenda com "ficha limpa".

Redação
08 de Dezembro de 2025
Imagem mostra Rodrigo Bacellar. Ele é um homem de meia idade e barba espessa. Na foto, ele está sorrindo e usa terno preto com camisa social branca e gravata lilás.
PontoPoder

Comissão da Alerj aprova parecer que pede revogação da prisão de Rodrigo Bacellar

A decisão irá a plenário.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Gabi Aquino, prefeita de Paracuru, e Ariana Aquino, prefeita de Paraipaba, posam sorrindo em frente a um fundo ilustrado em tons de amarelo, com desenho de muro e elementos gráficos. À esquerda, aparece o texto “Prefeitas do Ceará” em azul.
PontoPoder

Ariana e Gabi Aquino: as irmãs 'forasteiras' eleitas prefeitas de Paraipaba e de Paracuru, no Ceará

O PontoPoder conta a trajetória das irmãs Aquino que alcançaram a chefia de dois municípios vizinhos no Litoral Oeste cearense.

Luana Barros
08 de Dezembro de 2025
Presidente Lula em Horizonte, Ceará
Inácio Aguiar

Em passagem pelo Ceará, Lula frustrou aliados ao evitar sinalizações eleitorais

Presidente cravou o Estado como território estratégico, mas não fez acenos eleitorais concretos.

Inácio Aguiar
08 de Dezembro de 2025
Toffoli, homem branco de meia-idade, vestido com toga e terno azul, fala diante de um microfone em um ambiente formal. Ao fundo, aparecem cores da bandeira do Brasil desfocadas.
PontoPoder

Carona em jatinho: Toffoli e advogado do Banco Master voam juntos para final da Libertadores

Ministro do STF foi sorteado relator do caso do banco na corte.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Foto do Plenário do Senado Federal.
PontoPoder

Além do Ceará, disputa pelo Senado vira peça-chave para eleição no Nordeste; veja cenários

O Diário do Nordeste listou quem são os cotados e conversou com analistas políticos, que avaliaram o quadro.

Bruno Leite
07 de Dezembro de 2025
Foto que contém Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF.
PontoPoder

Julgamento do 'núcleo 2' da trama golpista começa terça-feira (9) no STF

Inquérito sobre tentativa de golpe de Estado já condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Redação
07 de Dezembro de 2025