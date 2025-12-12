Deputado Stuart Castro tira licença, e Tomaz Holanda assume vaga na Alece

O deputado suplente Tomaz Holanda (Avante) assumiu, nesta quinta-feira (11), uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Ele exerce o mandato durante a licença de 120 dias do deputado estadual Stuart Castro (Avante), que deixou temporariamente suas funções parlamentares para fazer um tratamento de saúde.

Em seu primeiro discurso, Holanda reforçou a atuação do governador Elmano de Freitas. “Tem trabalhado muito e investido muito no Estado do Ceará” disse.

O presidente da Casa, Romeu Aldigueri (PSB), que comandou a posse, parabenizou o colega. “A presidência gostaria de parabenizar o querido amigo, o deputado Tomaz Holanda. Dizer que estamos todos felizes com a sua volta à Casa do povo cearense”, saudou.

Tratamento de saúde

Em suas redes sociais, Stuart Castro deu mais detalhes sobre sua licença. Segundo ele, a decisão seguiu recomendação média.

“Após investigação clínica, fui diagnosticado com bulimia nervosa, quadro associado a consequências tardias da cirurgia bariátrica. Por orientação da equipe médica, o tratamento exige acompanhamento multiprofissional e redução do nível de estresse”, disse.

“Durante esse período, confio na continuidade dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Ceará, na dedicação da nossa equipe e na colaboração dos colegas parlamentares na defesa das pautas importantes para o nosso povo”, acrescentou.