Gilmar suspende parte de decisão que dificulta impeachment de ministros

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quarta-feira (10) suspender parcialmente sua própria decisão na qual entendeu que somente a Procuradoria-Geral da República (PGR) pode entrar com pedidos de impeachment de integrantes da Corte.

Mendes acatou o pedido da Advocacia do Senado para que a decisão seja suspensa ao menos até que o Congresso vote uma atualização da Lei do Impeachment.

Veja também PontoPoder Câmara aprova redução de penas de condenados por atos golpistas PontoPoder Comissão do Senado aprova fim da escala 6x1; veja próximos passos

Contudo, a votação foi adiada para o ano que vem. A Advocacia ainda solicitou a suspensão de todos os processos no STF sobre o impeachment.

"O pedido formulado não tem por finalidade mitigar a autoridade desta Suprema Corte, mas harmonizar o exercício da jurisdição constitucional com a legitimidade democrática inerente ao processo legislativo, assegurando-se, simultaneamente, o respeito às prerrogativas institucionais do Parlamento e a preservação da segurança jurídica durante a fase de elaboração normativa". Advocacia do Senado Pedido enviado ao Gilmar Mendes

O que isso significa?

Em resumo, Gilmar Mendes tinha decidido que apenas a PGR poderia pedir impeachment de ministros do STF, o que impediria cidadãos, partidos e políticos de fazer isso.

Mas, como o Senado está discutindo mudanças na Lei do Impeachment, ele resolveu suspendeu essa regra temporariamente.

O que explica a suspensão?

Na decisão, o ministro justifica que o Senado retomou o debate sobre a atualização da Lei do Impeachment, argumentando que ao encaminhar as discussões sobre o PL 1.388/2023, de autoria do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a Casa abriu o diálogo institucional com o STF.

Dessa forma, no entendimento do ministro, a parte da decisão que entendeu que somente a PGR pode solicitar o impeachment de ministros da Corte deve ser suspensa.