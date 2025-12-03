Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Gilmar Mendes decide que apenas PGR pode pedir impeachment de ministros do STF

Ministro entendeu que vários trechos da legislação, que é de 1950, são incompatíveis com a Constituição.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:55)
PontoPoder
Ministro Gilmar Mendes.
Legenda: A decisão de Gilmar Mendes será levada para referendo do plenário.
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu, nesta quarta-feira (3), diversos trechos da Lei do Impeachment que tratam do afastamento de ministros da Corte. A decisão será levada ao Plenário do STF.

Segundo o ministro, vários trechos da legislação, que é de 1950, são incompatíveis com a Constituição de 1988. Entre eles, estão o quórum necessário para a abertura de processo de impeachment contra ministros do STF, e a legitimidade para apresentação de denúncias. 

Segundo determinou, somente o procurador-geral da República pode denunciar ministros da Corte por eventuais crimes de responsabilidade, motivo que pode levar ao impeachment.

Até então, conforme o artigo 41 da lei, qualquer cidadão poderia apresentar denúncia para abertura de processo do tipo.

Para Mendes, a regra estimula a apresentação de denúncias motivadas por interesses político-partidários, sem rigor técnico e baseadas apenas em discordâncias políticas ou divergências interpretativas das decisões da Corte.

"O Chefe do Ministério Público da União, na condição de fiscal da ordem jurídica, possui capacidade para avaliar, sob a perspectiva estritamente jurídica, a existência de elementos concretos que justifiquem o início de um procedimento de impeachment", afirmou o ministro na decisão. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Lula destaca boa relação com os EUA: 'Tem o Trump da televisão e o da conversa pessoal'

teaser image
PontoPoder

Combate ao crime organizado: 'Vamos começar pegando os brasileiros que estão aí', diz Lula a Trump

Quórum para processo

Sobre o quórum necessário para a abertura do processo, hoje a lei prevê maioria simples, o que permitiria que apenas 21 senadores abrissem processo contra ministros do STF. 

Para o ministro, no entanto, o número adequado é o de dois terços, para proteger a imparcialidade e independência do Judiciário, e por ser coerente com o desenho constitucional do processo de impeachment.

"O Poder Judiciário, nesse contexto, em especial o Supremo Tribunal Federal, manteria não uma relação de independência e harmonia, mas, sim, de dependência do Legislativo, pois submeteria o exercício regular de sua função jurisdicional ao mais simples controle do Parlamento", disse.

Assuntos Relacionados
Foto oficial de Rodrigo Bacellar. Ele é um homem jovem de barba espessa e cabelo curto preto. Na foto, está de terno preto, camisa social branca e gravata roxa.
PontoPoder

Presidente da Alerj é preso suspeito de vazar informações da operação que prendeu TH Joias

Rodrigo Bacellar foi capturado por agentes da Polícia Federal.

Redação
Há 24 minutos
Em Fortaleza, Lula lamenta que fez aniversário e não recebeu presentes de Camilo e Elmano
PontoPoder

Em Fortaleza, Lula lamenta que fez aniversário e não recebeu presentes de Camilo e Elmano

Presidente cumpre agendas ligadas à educação e à indústria no Ceará.

Ingrid Campos
Há 33 minutos
Lula faz gesto com a mão cerrada enquanto é aplaudido por Camilo e Elmano
PontoPoder

Lula lembra faixa de apoio na eleição de 2012 em Fortaleza: 'Lula, ladrão, roubou meu coração'

O presidente cumpre agenda no Ceará nesta quarta-feira (3).

Igor Cavalcante, Luana Barros e Clarice Nascimento
Há 43 minutos
Ministro Gilmar Mendes.
PontoPoder

Gilmar Mendes decide que apenas PGR pode pedir impeachment de ministros do STF

Ministro entendeu que vários trechos da legislação, que é de 1950, são incompatíveis com a Constituição.

Redação
Há 48 minutos
Vanderlan Alves e Fernanda Pessoa
Inácio Aguiar

Com licença de Fernanda Pessoa, bancada cearense em Brasília tem novo deputado

Vanderlan Alves cumprirá o mandato por 120 dias

Inácio Aguiar
Há 1 hora
foto do presidente Lula em visita ao Ceará.
PontoPoder

Lula destaca boa relação com os EUA: 'Tem o Trump da televisão e o da conversa pessoal'

Segundo o presidente, 'a química rolou de verdade' com Trump, e o Brasil vai ganhar com as novas negociações.

Redação
Há 2 horas
Presidente Lula em entrevista à TV Verdes Mares
Inácio Aguiar

Por que Lula já veio 10 vezes ao Ceará em seu terceiro mandato

Presidente considera fatores sociais, econômicos e políticos para manter o Estado constantemente em sua agenda.

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Lula e Trump sentados em cadeira e conversando em encontro diplomático.
PontoPoder

Combate ao crime organizado: 'Vamos começar pegando os brasileiros que estão aí', diz Lula a Trump

Presidente brasileiro demonstrou ao norte-americano desejo de cooperação contra o crime organizado.

Redação
Há 2 horas
foto do presidente Lula.
PontoPoder

No Ceará, Lula condena violência doméstica: 'Homem que bate em mulher não precisa votar em mim'

Presidente convocou "homens de bem" para uma campanha nacional contra os agressores.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Imagem mostra presidente Lula ao lado do advogado-geral da União, Jorge Messias, ambos fazendo sinal de legal com o dedão.
PontoPoder

'Não entendo o porquê da polêmica', diz Lula sobre indicação de Messias ao STF

Sabatina com o candidato foi cancelada pelo Senado.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Lula diz que novas revogações de tarifas dos EUA devem ocorrer: 'Pode esperar'
PontoPoder

Lula diz que novas revogações de tarifas dos EUA devem ocorrer: 'Pode esperar'

Presidente deu a declaração em entrevista à jornalista Karla Moura, da TV Verdes Mares.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Lula de perfil. Ele é um homem branco de cabelo branco e barba da mesma cor. Na foto, ele está sorrindo e usa terno azul e camisa social azul clara.
PontoPoder

Lula cumpre agenda no Ceará nesta quarta-feira (3); acompanhe ao vivo

É a décima visita do presidente ao Estado no terceiro mandato.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Durante evento de lançamento de pré-candidatura de Eduardo Girão, Michelle Bolsonaro abraça imagem do marido Jair Bolsonaro
Inácio Aguiar

Recuo de conversas com Ciro é vitória de Michelle contra André e os filhos do ex-presidente

Ex-primeira-dama derrubou o argumento dos correligionários de que agia sem respaldo do ex-presidente.

Inácio Aguiar
03 de Dezembro de 2025
Lula a o lado de outros políticos, entre eles Elmano e Camilo. Eles estão em um vagão da transnordestina e acenam para o fotógrafo
PontoPoder

Qual o cenário da décima visita de Lula ao Ceará no terceiro mandato?

O presidente desembarca no Estado para cumprir agendas voltadas à educação e ao desenvolvimento industrial

Igor Cavalcante
03 de Dezembro de 2025
Lula chega ao Ceará para agendas em Fortaleza e Horizonte
PontoPoder

Lula chega ao Ceará para agendas em Fortaleza e Horizonte

Essa é a terceira vez do presidente no Ceará apenas neste ano.

Bergson Araujo Costa
02 de Dezembro de 2025
Bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro só poderá sair do regime fechado em 2033, diz Vara de Execuções Penais

O ex-presidente foi sentenciado a 27 anos de três meses de prisão pela Primeira Turma do STF.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Montagem com duas fotos lado a lado. Na imagem da esquerda, um homem de terno escuro e gravata azul com estampa fala para a imprensa enquanto segura um microfone vermelho à frente. Atrás dele, outros dois homens também usam terno e observam a cena. Na imagem da direita, o mesmo homem sorri enquanto posa abraçado a uma mulher vestida com um conjunto social branco. Ambos olham para a câmera em um ambiente interno, com um painel ao fundo que mostra uma multidão e uma bandeira do Brasil.
PontoPoder

PL suspende conversas com Ciro Gomes no CE após desacordo entre André Fernandes e Michelle Bolsonaro

Ambos participaram de reunião de emergência com a presidência do PL para conversar sobre crise.

Ingrid Campos, Beatriz Matos
02 de Dezembro de 2025
Braga Netto de perfil. É um homem de meia idade com cabelo curto grisalho. Na foto, ele está de terno cinza, camisa social branca e gravata vermelha.
PontoPoder

Preso no RJ, Braga Netto recorre ao STF contra condenação

O general foi condenado a 26 anos de prisão por participação em tentativa de golpe de Estado.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Foto de Alcolumbre, Jorge Messias e Lula.
PontoPoder

Alcolumbre cancela sabatina de Jorge Messias

Messias foi indicado para ocupar vaga do ministro Luís Roberto Barroso.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Foto mostra deputados durante o Café da Oposição nesta terça-feira (2).
PontoPoder

Oposição se reúne na Alece e reafirma apoio a Ciro e a Alcides em 2026

Embate público entre André Fernandes e Michelle Bolsonaro pautou encontro do grupo na Assembleia Legislativa do Ceará.

Marcos Moreira
02 de Dezembro de 2025