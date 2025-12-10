Comissão do Senado aprova fim da escala 6x1; veja próximos passos

O projeto que prevê o fim da escala de seis dias de trabalho por um de descanso (6x1) foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal nesta quarta-feira (10).

De autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), a redação agora vai para análise do plenário. Se for aprovado, segue para a Câmara dos Deputados.

Veja também PontoPoder Fim da escala 6x1: proposta avança na Câmara, com plano de trabalho e relatoria de deputado do Ceará Negócios Escala 6x1 é cruel, mas seu fim depende de convencer o Congresso, diz Ministro do Trabalho

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 148 foi aprovada em votação simbólica, após ser incluída como matéria "extra" na pauta da CCJ. A relatoria é do senador Rogério Carvalho (PT-SE).

O que mudaria com a aprovação?

O relator explicou que a PEC reduz, já no primeiro ano após a aprovação do texto, a jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais.

Durante os quatro anos seguintes, haveria uma redução de uma hora de trabalho, por ano, até chegar às 36 horas semanais.

“São mais de 150 milhões de brasileiros que se beneficiarão com esta PEC, considerando os trabalhadores, considerando as famílias e considerando quem contrata também, porque vai movimentar a economia, vai mudar a realidade social deste país”, disse Carvalho.