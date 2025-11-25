Quais demandas o governador Elmano levará a Padilha em reunião nesta terça (25) em Brasília

O governador Elmano de Freitas (PT) fará reunião nesta terça-feira (25) com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Brasília. Na pauta, uma série de demandas para a área no Ceará.

Em entrevista coletiva, no plenário da Câmara dos Deputados, nessa segunda-feira (24), o petista falou com a imprensa cearense e detalhou os pedidos que levará ao ministro. Elmano participou de sessão solene de homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Entre os pedidos está a necessidade de recurso para o Hospital Regional de Itapipoca, já que o Estado assumiu a unidade. O gestor também vai pedir apoio do Governo Federal para concluir o Hospital de Crateús, que deve ser entregue até junho do ano que vem.

Elmano citou ainda a necessidade de mais investimentos no Hospital Universitário da Uece, que precisou receber pacientes do Hospital Cesar Cals após o incêndio dos últimos dias. "Nós temos que acelerarmos ações no Hospital Universitário", disse.

O petista também deverá apresentar demandas "para melhorar o quadro (de saúde) da região metropolitana de Fortaleza".

"Precisamos dar um reforço à saúde de Maracanaú, precisamos fazer um apoio e reforço à saúde em Caucaia para que a pressão em Fortaleza diminua", disse o governador.