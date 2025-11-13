Incêndio atinge hospital César Cals, em Fortaleza

Um incêndio atingiu as docas do hospital César Cals, na manhã desta quinta-feira (13), no bairro Centro, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou que foi acionado para a ocorrência e encaminhou equipes para o local. O primeiro acionamento via Ciops foi às 10h50, e a guarnição chegou ao local por volta de 11h15.

Imagens que circularam nas redes sociais mostraram muita fumaça e pacientes sendo retirados do hospital, incluindo crianças sendo transportadas em incubadoras.

Legenda: Gestantes foram retiradas da unidade com ajuda e levadas ao Beco da Poeira. Foto: Ismael Soares.

Populares e trabalhadores ajudaram no resgate de bebês, que levados inicialmente com as mães ao Centro Municipal de Pequenos Negócios, popularmente conhecido como Beco da Poeira.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que o incêndio foi na subestação de energia do hospital. Conforme a pasta, nenhuma área assistencial foi atingida e não houve feridos.

"Por medida de precaução, os pacientes estão sendo retirados em segurança e transferidos para outras unidades da Rede estadual", diz a nota.

A Sesa afirmou ainda que a situação está sob controle e que as causas do incidente estão sendo apuradas.

Segundo a secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho, entre 10 e 15 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde até por volta de 12h30. No total, cerca de 40 pacientes foram impactados pelo incêndio.

Legenda: Recém-nascidos em encubadoras foram levados para o "Bebo da Poeira". Foto: Ismael Soares.

O que diz a Enel

Em nota, a Enel Distribuição Ceará disse que houve "um defeito interno na rede de energia local, que é de responsabilidade do hospital César Cals".

A empresa reforçou que, preventivamente, realizou um desligamento emergencial na unidade hospitalar para garantir os trabalhos das autoridades e deslocou geradores e equipe especializada para prestar o apoio necessário durante a ocorrência.

Causas do incêndio

Segundo o major Aloisio, superior de Operações do Corpo de Bombeiros, os danos se concentraram na casa de geração de energia do hospital. Não houve danos a partes do hospital de atendimento à população.

"O dano para o hospital foi somente a fumaça e teve de ser interrompido o abastecimento de energia elétrica do hospital", afirmou o militar.

Legenda: Pacientes se abrigaram em comércios vizinhos ao hospital para fugir da fumaça e do fogo. Foto: Ismael Soares.

Em comentário feito nas redes sociais do Diário do Nordeste, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, escreveu que informações iniciais indicavam que o incêndio ocorreu "na subestação de energia, parte externa", e "já está controlado, sem vítimas".

Legenda: Pessoas do entorno ajudaram no resgate dos bebês internados no hospital. Foto: Ismael Soares.

Hospital César Cals

O Hospital César Cals é a unidade pública estadual mais antiga do Ceará, com quase 100 anos de existência, e passou por reformas este ano.

Com a abertura do Hospital Universitário do Ceará (HUC), no Itaperi, os serviços da unidade foram transferidos para o novo equipamento — exceto a maternidade e a neonatologia.