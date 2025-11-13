Sesa faz operação para transferir pacientes do César Cals após incêndio e diz que não há vítimas

Mais de 50 pacientes do Hospital César Cals, onde houve um incêndio na manhã desta quinta-feira (13), serão transferidos para outras unidades de saúde tanto da rede estadual quanto municipal, segundo informou a secretária da Saúde, Tânia Maria Coelho, em coletiva de imprensa.

Um total de 10 a 15 pacientes de baixo risco foram transferidos até por volta das 12h30. A secretária informou que não houve vítimas no incidente.

Cerca de 40 pacientes da unidade de médio risco ainda serão transferidos, no que a titular da Secretaria da Saúde (Sesa) chamou de "operação de comboio", para liberar o trânsito para as ambulâncias. Não há detalhes, porém, para quais hospitais eles irão.

Entre os pacientes afetados estão mulheres e crianças. Tânia ressaltou que o incêndio ocorreu na área externa do hospital, nas docas, onde fica a estação de energia da instituição.

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) realiza controle de tráfego na região e fez bloqueios nos seguintes locais: Tristão Gonçalves X Liberato Barroso, Tristão Gonçalves X Pedro Pereira, Tristão Gonçalves X Pedro I e Imperador com São Paulo. "Os condutores devem evitar trafegar nas proximidades do hospital para que as ambulâncias possam ter livre passagem", ressaltou a AMC.

Legenda: Imagem aérea mostra ambulâncias que foram mobilizadas para realizar a transferência dos bebês para outras unidades. Foto: Ismael Soares.

O que aconteceu?

O Corpo de Bombeiros detalhou que as chamas começaram na casa de estação de geração de energia da unidade hospitalar. No entanto, as causas ainda serão investigadas pela Perícia Forense.

O primeiro acionamento da corporação foi via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), por volta das 10h50. As chamas foram controladas por volta das 11 horas.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram muita fumaça e pacientes sendo retirados do hospital, incluindo crianças sendo transportadas em incubadoras.

Pedestres e trabalhadores auxiliaram no resgate de bebês, levados com as mães ao Centro Municipal de Pequenos Negócios, popularmente conhecido como "Beco da Poeira".

Legenda: Recém-nascidos em incubadoras foram levados para o "Beco da Poeira". Foto: Ismael Soares.

Legenda: Pacientes se abrigaram em comércios vizinhos ao hospital para fugir da fumaça e do fogo. Foto: Ismael Soares.

Antes da chegada dos bombeiros, populares chegaram a usar dezenas de extintores para tentar combater o fogo na unidade.

Hospital César Cals

O Hospital César Cals é a unidade pública estadual mais antiga do Ceará, com quase 100 anos de existência, e passou por reformas este ano.

Com a abertura do Hospital Universitário do Ceará (HUC), no Itaperi, os serviços da unidade foram transferidos para o novo equipamento — exceto a maternidade e a neonatologia.