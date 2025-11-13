Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sesa faz operação para transferir pacientes do César Cals após incêndio e diz que não há vítimas

Foi preciso organizar um comboio para liberar trânsito para ambulâncias.

Escrito por
, , , e
(Atualizado às 13:26)
Ceará
Imagem mostra bebê em incubadora sendo retirado de hospital césar cals, onde houve incêndio em Fortaleza.
Legenda: Bebês foram transferidos de incubadora.
Foto: Fabiane de Paula.

Mais de 50 pacientes do Hospital César Cals, onde houve um incêndio na manhã desta quinta-feira (13), serão transferidos para outras unidades de saúde tanto da rede estadual quanto municipal, segundo informou a secretária da Saúde, Tânia Maria Coelho, em coletiva de imprensa.

Um total de 10 a 15 pacientes de baixo risco foram transferidos até por volta das 12h30. A secretária informou que não houve vítimas no incidente. 

Cerca de 40 pacientes da unidade de médio risco ainda serão transferidos, no que a titular da Secretaria da Saúde (Sesa) chamou de "operação de comboio", para liberar o trânsito para as ambulâncias. Não há detalhes, porém, para quais hospitais eles irão. 

Entre os pacientes afetados estão mulheres e crianças. Tânia ressaltou que o incêndio ocorreu na área externa do hospital, nas docas, onde fica a estação de energia da instituição. 

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) realiza controle de tráfego na região e fez bloqueios nos seguintes locais: Tristão Gonçalves X Liberato Barroso, Tristão Gonçalves X Pedro Pereira, Tristão Gonçalves X Pedro I e Imperador com São Paulo. "Os condutores devem evitar trafegar nas proximidades do hospital para que as ambulâncias possam ter livre passagem", ressaltou a AMC.

imagem aérea mostra ambulâncias na avenida imperador, no centro da cidade, em frente ao hospital cesar cals, onde incendio foi registrado.
Legenda: Imagem aérea mostra ambulâncias que foram mobilizadas para realizar a transferência dos bebês para outras unidades.
Foto: Ismael Soares.

O que aconteceu?

O Corpo de Bombeiros detalhou que as chamas começaram na casa de estação de geração de energia da unidade hospitalar. No entanto, as causas ainda serão investigadas pela Perícia Forense.

O primeiro acionamento da corporação foi via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), por volta das 10h50. As chamas foram controladas por volta das 11 horas.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram muita fumaça e pacientes sendo retirados do hospital, incluindo crianças sendo transportadas em incubadoras.

Pedestres e trabalhadores auxiliaram no resgate de bebês, levados com as mães ao Centro Municipal de Pequenos Negócios, popularmente conhecido como "Beco da Poeira".

Imagem mostra profissionais de saúde e populares ajudando a transferir recém-nascido internado em encubadora para local seguro após incêndio no hospital César Cals.
Legenda: Recém-nascidos em incubadoras foram levados para o "Beco da Poeira".
Foto: Ismael Soares.

Imagem mostra homem com recém-nascido nos braços o transportando para um local segura após incêndio no hospital césar cals em Fortaleza.
Legenda: Pacientes se abrigaram em comércios vizinhos ao hospital para fugir da fumaça e do fogo.
Foto: Ismael Soares.

Antes da chegada dos bombeiros, populares chegaram a usar dezenas de extintores para tentar combater o fogo na unidade. 

Hospital César Cals

O Hospital César Cals é a unidade pública estadual mais antiga do Ceará, com quase 100 anos de existência, e passou por reformas este ano.

Com a abertura do Hospital Universitário do Ceará (HUC), no Itaperi, os serviços da unidade foram transferidos para o novo equipamento — exceto a maternidade e a neonatologia.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
População reza e aplaude resgate após incêndio no Hospital César Cals
Ceará

População reza e aplaude resgate após incêndio no Hospital César Cals

Incêndio ocorreu na estação de energia, na área externa da unidade de saúde.

Redação
Há 15 minutos
Imagem mostra bebê em incubadora sendo retirado de hospital césar cals, onde houve incêndio em Fortaleza.
Ceará

Sesa faz operação para transferir pacientes do César Cals após incêndio e diz que não há vítimas

Foi preciso organizar um comboio para liberar trânsito para ambulâncias.

Carol Melo, Matheus Facundo, Thatiany Nascimento, Luana Severo e Raísa Azevedo
Há 1 hora
Mobilização de populares para auxiliar na retirada de crianças do Hospital Geral Dr. César Cals.
Ceará

População entrou no hospital para auxiliar resgate: "arrebentamos portas para sair com crianças'

Proprietários de lojas ainda relataram "forte estrondo" e "fumaça escura" durante o ocorrido.

Mylena Gadelha e Thatiany Nascimento
Há 1 hora
Bebês resgatados de incêndio no Hospital César Cals foram levados para o Beco da Poeira
Ceará

Bebês resgatados de incêndio no Hospital César Cals foram levados para o Beco da Poeira

As crianças precisaram ficar longe da fumaça e com acesso a oxigênio.

Luana Severo, Raísa Azevedo, Thatiany Nascimento, Gabriel Bezerra e Mylena Gadelha
Há 1 hora
Bombeiros trabalhando após incêndio no hospital césar cals, em Fortaleza.
Ceará

Incêndio no hospital César Cals começou na casa de geração de energia, diz Corpo de Bombeiros

Não houve danos na estrutura de atendimento interno da unidade de saúde.

Matheus Facundo e Thatiany Nascimento
Há 1 hora
População e bombeiros combatem incêndio no hospital César Cals; veja vídeo
Ceará

População e bombeiros combatem incêndio no hospital César Cals; veja vídeo

Imagens mostram diversos homens usando extintores para controlar chamas.

Carol Melo
Há 2 horas
Incêndio atinge hospital César Cals, em Fortaleza
Ceará

Incêndio atinge hospital César Cals, em Fortaleza

Imagens que circulam nas redes sociais mostram pacientes sendo retirados do local.

Raísa Azevedo, Luana Severo, Gabriel Bezerra, Thatiany Nascimento
Há 2 horas
Imagem mostra pessoa marcando respostas em uma folha de prova de múltipla escolha, com foco na ação do exame ou teste.
Ceará

Gabarito oficial do Enem é divulgado pelo Inep hoje (13)

Saiba como conferir as respostas do primeiro domingo de provas.

Redação
13 de Novembro de 2025
Paciente de câncer ao lado da mãe, usando máscara, ao lado uma imagem de um teste de gravidez reagente positivo
Ceará

Cearense descobre gravidez 5 dias após morte do filho: 'Deus viu o quanto eu precisava desse amor'

"Entregar um filho a Deus é a missão mais dolorosa que fiz aqui na terra"

Geovana Almeida*
13 de Novembro de 2025
Participantes do Enem 2025 na frente do local de prova.
Ceará

Estratégias para o 2º dia do Enem 2025: como abordar Ciências da Natureza e Matemática

Especialistas dão dicas para práticas para auxiliar os participantes para as últimas provas do Exame.

Gabriela Custódio
13 de Novembro de 2025
Montagem mostra estátuas de Padre Cícero, Santa Edwiges e Nossa Senhora de Fátima.
Ceará

Ceará tem pelo menos oito ‘santos gigantes’ de até 54 metros de altura; conheça

Imagens religiosas movimentam fluxos de fiéis em peregrinações pelo Estado.

Theyse Viana
13 de Novembro de 2025
Ceará

Novo Honda WR-V 2026 chega à Honda Novaluz em Fortaleza

Evento aberto ao público nesta quinta (13) oferece test drives e condições exclusivas de compra

Agência de Conteúdo DN
13 de Novembro de 2025
Cadernos do Enem.
Ceará

Testlet: entenda metodologia inédita usada no Enem 2025

O recurso permite avaliar múltiplas competências de forma mais concisa.

Redação
12 de Novembro de 2025
evento em fortaleza no dia mundial da filosofia.
Ceará

Lúcia Helena Galvão realiza palestra em Fortaleza no Dia Mundial da Filosofia

Filósofa participa da palestra "Agenda Estoica: um guia para a adversidade"

Redação
12 de Novembro de 2025
Um homem de camisa branca realiza trabalho de jardinagem em um espaço arborizado de Fortaleza, ajoelhado próximo a uma planta de folhas vermelhas vibrantes. O ambiente é repleto de vegetação e luz natural, destacando o cuidado e a preservação do verde urbano.
Ceará

O que é a ‘doença do jardineiro’, que tem quase 40 casos no CE

Esporotricose também pode ser transmitida por animais infectados.

Nicolas Paulino
12 de Novembro de 2025
Drone flagra descarte irregular de entulho, em Fortaleza; veja vídeo
Ceará

Drone flagra descarte irregular de entulho, em Fortaleza; veja vídeo

O proprietário do veículo foi autuado por infringir o Código da Cidade.

Redação
12 de Novembro de 2025
Participantes do Enem andando pelo local de prova.
Ceará

Revisão turbo: 5 tópicos essenciais de Matemática e Ciências da Natureza para o 2º dia do Enem

Veja listas de conteúdos que devem ser relembrados antes da prova.

Gabriela Custódio
12 de Novembro de 2025
Ceará

Crato: imagem de Nossa Senhora de Fátima com 54 metros será abençoada nesta quinta (13)

Localizado na cidade do Crato, na região do Cariri, o evento deve atrair cerca de 35 mil fiéis

Agência de Conteúdo DN
12 de Novembro de 2025
Na imagem, um grupo de crianças participa de uma ação de Natal dos Correios. Algumas usam gorros de Papai Noel e outras trajes indígenas.
Ceará

'Labubu' e 'Bobbie Goods' lideram pedidos do Papai Noel dos Correios em Fortaleza

Campanha Papai Noel dos Correios, que "apadrinha" crianças em vulnerabilidade, vai até o dia 12 de dezembro.

Nathália Paula Braga* e Matheus Facundo
11 de Novembro de 2025
Imagens da ação da Marinha do Brasil em Fortaleza.
Ceará

Fortaleza recebe navios, tropas e submarinos em treinamento da Marinha

A ação conta também com apoio de órgão públicos e empresas.

Redação
11 de Novembro de 2025