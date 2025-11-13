População e bombeiros combatem incêndio no hospital César Cals; veja vídeo
Imagens mostram diversos homens usando extintores para controlar chamas.
Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 11:56)
Populares auxiliaram no combate ao incêndio registrado no Hospital Geral Dr. César Cals na manhã desta quinta-feira (13), no Centro de Fortaleza. Imagens do local mostram diversos homens usando extintores para controlar a ocorrência antes da chegada do Corpo de Bombeiros.
NewsletterEscolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados