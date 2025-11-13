Incêndio no hospital César Cals começou na casa de geração de energia, diz Corpo de Bombeiros

O incêndio no Hospital César Cals nesta quinta-feira (13), em Fortaleza, iniciou na estação de geração de energia da instituição, segundo informou o major Aloísio, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Conforme o superior de Operações, não houve chamas, somente fumaça, e os danos se restringiram ao local, não afetando a área dentro da unidade de saúde.

No momento do incêndio, que foi controlado em cerca de 15 minutos, houve falta de energia, o que fez pacientes, entre eles grávidas, terem de sair do hospital, também por conta da fumaça.

Por nota, a Enel Distribuição Ceará informou que "houve um defeito interno na rede de energia local, que é de responsabilidade do Hospital César Cals. A empresa reforça que, preventivamente, realizou um desligamento emergencial na unidade hospitalar de forma a garantir os trabalhos das autoridades. A distribuidora informa ainda que também deslocou geradores e equipe especializada para prestar o apoio necessário durante a ocorrência".

"Não houve dados em quaisquer partes do hospital de atendimento à população. Foi feito o corte de energia para fazer o combate do incêndio", pontuou o major.

As causas do incidente ainda serão investigadas pela Perícia Forense. O primeiro acionamento foi via Ciops às 10h50, e a guarnição chegou ao local por volta de 11h15.

Bebês foram transportados em incubadoras

Imagens que circulam nas redes sociais mostraram muita fumaça e pacientes sendo retirados do hospital, incluindo crianças sendo transportadas em incubadoras.

Em comentário feito nas redes sociais do Diário do Nordeste, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, escreveu que informações iniciais indicam que o incêndio ocorreu "na subestação de energia, parte externa", e "já está controlado, sem vítimas".