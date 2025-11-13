Diário do Nordeste
Incêndio no hospital César Cals começou na casa de geração de energia, diz Corpo de Bombeiros

Não houve danos na estrutura de atendimento interno da unidade de saúde.

Escrito por
e
(Atualizado às 12:40)
Ceará
Bombeiros trabalhando após incêndio no hospital césar cals, em Fortaleza.
Legenda: Incêndio foi em estação de energia do hospital.
Foto: Thatiany Nascimento.

incêndio no Hospital César Cals nesta quinta-feira (13), em Fortaleza, iniciou na estação de geração de energia da instituição, segundo informou o major Aloísio, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Conforme o superior de Operações, não houve chamas, somente fumaça, e os danos se restringiram ao local, não afetando a área dentro da unidade de saúde. 

No momento do incêndio, que foi controlado em cerca de 15 minutos, houve falta de energia, o que fez pacientes, entre eles grávidas, terem de sair do hospital, também por conta da fumaça.

Por nota, a Enel Distribuição Ceará informou que "houve um defeito interno na rede de energia local, que é de responsabilidade do Hospital César Cals. A empresa reforça que, preventivamente, realizou um desligamento emergencial na unidade hospitalar de forma a garantir os trabalhos das autoridades. A distribuidora informa ainda que também deslocou geradores e equipe especializada para prestar o apoio necessário durante a ocorrência". 

"Não houve dados em quaisquer partes do hospital de atendimento à população. Foi feito o corte de energia para fazer o combate do incêndio", pontuou o major.

As causas do incidente ainda serão investigadas pela Perícia Forense. O primeiro acionamento foi via Ciops às 10h50, e a guarnição chegou ao local por volta de 11h15. 

Bebês foram transportados em incubadoras 

Imagens que circulam nas redes sociais mostraram muita fumaça e pacientes sendo retirados do hospital, incluindo crianças sendo transportadas em incubadoras.

Em comentário feito nas redes sociais do Diário do Nordeste, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, escreveu que informações iniciais indicam que o incêndio ocorreu "na subestação de energia, parte externa", e "já está controlado, sem vítimas".

