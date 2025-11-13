População entrou no hospital para auxiliar resgate: "arrebentamos portas para sair com crianças'

População que estava nos arredores do Hospital Geral Dr. César Cals, em Fortaleza, entrou no local para ajudar no combate às chamas do incêndio que atingiu a unidade de saúde no fim da manhã desta quinta-feira (13). "Nós arrebentamos as portas para saírem com as crianças", relatou Carlos Augusto Damasceno, que participou do resgate.

A informação também foi relatada por um dos comerciantes de quiosques do Centro Municipal de Pequenos Negócios, o Beco da Poeira. Segundo ele, a mobilização teria ajudado a evitar situação ainda pior. Os populares disseram que houve demora na chegada dos Bombeiros e que as pessoas que estavam no centro comercial ajudou na retirada dos pacientes.

"Os funcionários abriram o portão de ambulâncias para sair o pessoal de dentro e todo mundo que estava na rua entrou para tentar ajudar antes dos bombeiros chegarem, foi bem caótico mesmo", relatou Dácio Freire, proprietário de uma das lojas.

Antes da ação, um forte estrondo foi ouvido. "Foi um som muito alto, um estrondo muito grande e todo mundo correu. Quando vimos, uma fumaça preta já estava saindo", continuou ele.

Informações do superior de operações do Corpo de Bombeiros, Major Aloysio, apontam que equipes foram acionadas para "um incêndio na estação de geração de energia do Hospital César Cals". Os danos, confirmou, teriam se concentrado nesta área.

Legenda: Estrondo foi ouvido por transeuntes na região, que auxiliaram no combate às chamas. Foto: Ismael Soares.

Segundo o proprietário da loja, que relatou ao DN sobre o início das chamas, a fumaça escura começou, de fato, atrás do hospital. "A gente acha que foi ali onde ficam os geradores, mas não sabemos, né", disse.

Combate às chamas

Foi logo após o estrondo que funcionários do Hospital Geral Dr. César Cals iniciaram a mobilização para apagar as chamas.

A chegada das equipes dos bombeiros, entretanto, teria controlado a situação. As chamas diminuíram, apontou o micro-empresário entrevistado pelo Diário do Nordeste, mas os pacientes foram alocados até mesmo em quiosques do Centro Municipal de Pequenos Negócios por conta do ocorrido.

"Na frente do hospital ficou tudo complicado mesmo depois do fim do incêndio. Tem muita criança em incubadora, colocaram crianças dentro do prédio do Beco da Poeira e ninguém mais pôde se aproximar", continuou no relato.

Legenda: Incêndio no hospital teve registro de estrondo e fumaça escura. Foto: reprodução/redes sociais.

A fumaça, inclusive, levou comerciantes a encerrarem as atividades antes do programado. Por conta do bloqueio na via, lojas fecharam as portas e vendedores relataram a situação caótica nos arredores.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado em cerca de 15 minutos.

Nota oficial da Sesa

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informa que, na manhã desta quinta-feira (data), foi registrado um incêndio na subestação de energia do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC).

As equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária de energia atuaram de forma imediata, controlando as chamas e a fumaça prontamente. Nenhuma área assistencial foi atingida e não há feridos.

Por medida de precaução, os pacientes estão sendo retirados em segurança e transferidos para outras unidades da Rede estadual.

A Sesa informa que a situação está sob controle e que as causas do incidente estão sendo apuradas.

A Secretaria agradece a todos os profissionais envolvidos na operação, às forças de segurança e à população do entorno, que colaboraram com agilidade, solidariedade e rapidez diante da ocorrência.